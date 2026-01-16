  • 16.01.2026, 11:44:32
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AVISO, 21.1.: Neujahrsempfang des Bundespräsidenten für das Diplomatische Corps

Wien (OTS) - 

Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird am Mittwoch, den 21 Jänner 2026, das Diplomatische Corps zum traditionellen Neujahrsempfang treffen. Der Empfang findet um 11.00 Uhr im Zeremoniensaal der Wiener Hofburg (1010 Wien) statt.

  • Ansprache Doyen des Diplomatischen Corps, Erzbischof Pedro López Quintana

  • Ansprache Bundespräsident Alexander Van der Bellen

Medienvertreter:innen sind zur Veranstaltung herzlich eingeladen. Die Teilnahme ist ausschließlich mit einer Anmeldung unter [email protected] (Familienname/Vorname/Geburtsdatum/Funktion/Medium) bis Montag, 19. Jänner 2026, um 16.00 Uhr möglich.

Wir bitten um Verständnis, dass ein Zugang ohne fristgerechte Anmeldung nicht möglich ist.

Der Einlass mit Security-Check findet zwischen 10.15 und 10.45 Uhr beim Eingang Schweizerhof/Botschafterstiege statt. Bitte weisen Sie beim Zugang in die Hofburg Ihren Presseausweis bzw. Ihre Dauerakkreditierungen vor.

Nach Ende des Empfangs erfolgt auch das Verlassen ausschließlich über die Botschafterstiege.

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