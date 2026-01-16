FPÖ - Schütz zu Gastpatienten: Hacker verbreitet Unwahrheiten – Wiener zahlen den Preis für SPÖ-Misswirtschaft

Wien (OTS) -

„SPÖ-Gesundheitsstadtrat Hacker flüchtet sich einmal mehr in ständige Unwahrheiten und Ausreden. Fakt ist: Wien erhält vom Bund sehr wohl finanzielle Ausgleichszahlungen für sogenannte Gastpatienten. Wer Gegenteiliges behauptet, sagt bewusst nicht die Wahrheit“, stellte die Gesundheitssprecherin der Wiener FPÖ, LAbg. Angela Schütz, klar.

„Offenbar ist Wien unter der Verantwortung der Ludwig-SPÖ derart pleitegewirtschaftet worden, dass selbst das Gesundheitssystem nicht mehr ordentlich finanzierbar ist. Dieses jahrelange Missmanagement soll nun mit Ablenkungsmanövern vertuscht werden“, so Schütz weiter.

Besonders empörend sei, wer die Leidtragenden dieser Politik seien: „Es ist unfassbar, dass österreichische Staatsbürger aus anderen Bundesländern im Wiener Gesundheitssystem immer schlechter behandelt werden, während Asylanten, die keinen einzigen Cent in unser Gesundheitssystem eingezahlt haben, offenbar bevorzugt versorgt werden. Das ist eine Verhöhnung all jener, die dieses System tagtäglich finanzieren.“

Schütz abschließend: „Die Wienerinnen und Wiener zahlen Rekordabgaben und bekommen immer weniger Leistung. Für dieses gesundheitspolitische und finanzielle Totalversagen trägt allein die Ludwig-SPÖ die Verantwortung.“