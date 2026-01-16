ÖVP - Korosec: SPÖ-Stadtrat Hacker verweigert Verantwortung bei zentralen Problemen

Wien (OTS) -

Das aktuelle Interview von SPÖ-Stadtrat Peter Hacker in „Wien Heute“ ist für die Gesundheits- und Sozialsprecherin der Wiener Volkspartei, Gemeinderätin Ingrid Korosec, ein weiteres Beispiel dafür, wie sich Hacker konsequent seiner Verantwortung entzieht.

„SPÖ-Stadtrat Hacker schiebt die Verantwortung reflexartig von sich weg. Schuld sind immer andere: der Bund, andere Bundesländer oder äußere Umstände. Führung sieht anders aus“, kritisiert Korosec.

Besonders befremdlich sei der Umgang in Zusammenhang mit der Gastpatienten-Causa. „Während Niederösterreich mittlerweile rechtliche Schritte vorbereitet, erklärt SPÖ-Stadtrat Hacker, dass Wien nichts dafür könne. Tatsache ist aber: Die Gastpatientenzahlen sind seit Jahren stabil – explodiert sind aber vor allem die Wartezeiten in den Wiener Spitälern. Das ist jedenfalls ein hausgemachtes Managementproblem“, so Korosec.

Und trotz steigender OP-Wartezeiten, massiver Personalengpässe und zunehmender Unzufriedenheit bei Patientinnen und Patienten gebe es keine erkennbare Reformstrategie für den Wiener Gesundheitsverbund. „Statt Probleme zu lösen, relativiert der SPÖ-Stadtrat sie oder erklärt sie zur Zuständigkeit anderer. Das ist eine gefährliche Politik des Wegschauens“, warnt Korosec.

Abschließend fordert die Gesundheitssprecherin einen Kurswechsel: „Die Wienerinnen und Wiener haben ein Recht auf ein funktionierendes Gesundheitssystem. SPÖ-Stadtrat Hacker muss endlich Verantwortung übernehmen und den Gesundheitsbereich auf den Pfad der Vernunft zurückführen – statt ständig neue Schuldige zu präsentieren.“