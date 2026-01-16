  • 16.01.2026, 11:40:02
  • /
  • OTS0077

ÖVP - Korosec: SPÖ-Stadtrat Hacker verweigert Verantwortung bei zentralen Problemen

SPÖ-Stadtrat verweist ständig auf andere – Wien braucht endlich Führung statt Schuldzuweisungen

Wien (OTS) - 

Das aktuelle Interview von SPÖ-Stadtrat Peter Hacker in „Wien Heute“ ist für die Gesundheits- und Sozialsprecherin der Wiener Volkspartei, Gemeinderätin Ingrid Korosec, ein weiteres Beispiel dafür, wie sich Hacker konsequent seiner Verantwortung entzieht.

„SPÖ-Stadtrat Hacker schiebt die Verantwortung reflexartig von sich weg. Schuld sind immer andere: der Bund, andere Bundesländer oder äußere Umstände. Führung sieht anders aus“, kritisiert Korosec.

Besonders befremdlich sei der Umgang in Zusammenhang mit der Gastpatienten-Causa. „Während Niederösterreich mittlerweile rechtliche Schritte vorbereitet, erklärt SPÖ-Stadtrat Hacker, dass Wien nichts dafür könne. Tatsache ist aber: Die Gastpatientenzahlen sind seit Jahren stabil – explodiert sind aber vor allem die Wartezeiten in den Wiener Spitälern. Das ist jedenfalls ein hausgemachtes Managementproblem“, so Korosec.

Und trotz steigender OP-Wartezeiten, massiver Personalengpässe und zunehmender Unzufriedenheit bei Patientinnen und Patienten gebe es keine erkennbare Reformstrategie für den Wiener Gesundheitsverbund. „Statt Probleme zu lösen, relativiert der SPÖ-Stadtrat sie oder erklärt sie zur Zuständigkeit anderer. Das ist eine gefährliche Politik des Wegschauens“, warnt Korosec.

Abschließend fordert die Gesundheitssprecherin einen Kurswechsel: „Die Wienerinnen und Wiener haben ein Recht auf ein funktionierendes Gesundheitssystem. SPÖ-Stadtrat Hacker muss endlich Verantwortung übernehmen und den Gesundheitsbereich auf den Pfad der Vernunft zurückführen – statt ständig neue Schuldige zu präsentieren.“

Rückfragen & Kontakt

Presse & Kommunikation
Telefon: 01/515 43 230
E-Mail: [email protected]
Website: https://wien.oevp.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | VPR

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Die Wiener Volkspartei Rathausklub

Rückfragen & Kontakt

Presse & Kommunikation
Telefon: 01/515 43 230
E-Mail: [email protected]
Website: https://wien.oevp.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright