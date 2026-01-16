  • 16.01.2026, 09:40:32
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Frankfurt - City of WOW

Frankfurts Geschichte als immersives Erlebnis

Frankfurt/Main (OTS) - 

Frankfurt: City of WOW! ist ein neues immersives Erlebnis im Rahmen der World Design Capital Frankfurt RheinMain 2026. In einem ehemaligen Aktenlager der Dresdner Bank in der Gutleutstraße 324 entsteht bis März 2026 ein neuartiger Erlebnisraum, der die wirtschaftliche Geschichte und Entwicklung der Stadt Frankfurt über rund 800 Jahre hinweg erlebbar macht.

Das Projekt erzählt Frankfurts Rolle als Handels- und Wirtschaftsstandort von den frühen Messeprivilegien des Mittelalters bis zur heutigen Bedeutung als globaler Finanz-, Logistik- und Innovationsknoten. Dabei verbindet Frankfurt: City of WOW! wirtschaftliche Zusammenhänge mit dem urbanen Leben der Stadt - von Alltag und Migration bis hin zu kulturellen Strömungen aus Literatur, Musik und Kreativszene.

Zahlreiche interaktive und explorative Elemente laden Besucher:innen dazu ein, sich der Stadtgeschichte spielerisch zu nähern. Hochmoderne Medientechnik bildet die Grundlage des Erlebnisses: Eine rund zehn Meter hohe 270°-Projektion mit mehr als 1.200 Quadratmetern Fläche und einer Lichtleistung von etwa 160.000 ANSI-Lumen ermöglicht eindrucksvolle visuelle Erzählungen. Lernen, Erleben und Unterhaltung greifen dabei bewusst ineinander.

Frankfurt: City of WOW! entsteht in internationaler Zusammenarbeit von Nordisk und satis&fy. Unterstützt wird das Projekt von der Messe Frankfurt Exhibition GmbH und der Stadt Frankfurt am Main.

Über das Designjahr 2026 hinaus soll der immersive Erlebnisort eine dauerhafte Adresse in der Frankfurter Kulturlandschaft werden. Ziel ist es, Frankfurt als offene, vielfältige und zukunftsorientierte Metropole erlebbar zu machen und einen nachhaltigen Beitrag zur Stärkung des Wirtschafts- und Innovationsstandorts zu leisten.

www.cityofwow.com

www.nordisk-buero.com

www.satis-fy.com

Rückfragen & Kontakt

Weitere Informationen:
Lorenzo Bizzi, Nordisk, [email protected]
www.nordisk-buero.com
www.cityofwow.com
www.satis-fy.com

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