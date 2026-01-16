Tiroler Kommunikationschef bekommt beim globalen Pharmakonzern STADA zusätzliche Vorstandsaufgaben

Bad Vilbel (OTS) -

Mit Jahresbeginn übernahm der weltweite STADA-Kommunikationschef Frank Staud (56) zusätzlich die globale Verantwortung für den neu geschaffenen Bereich Government Affairs. STADA mit Sitz in Bad Vilbel in Deutschland setzte zuletzt knapp vier Milliarden Euro um, beschäftigt knapp 12.000 Mitarbeiter und baut auf die Segmente Consumer Healthcare, Generika und Specialty Pharma.

“Aufgrund des starken Wachstums von STADA in allen Regionen und dem geopolitischen Strukturwandel, wo die Bedeutung der einzelnen Länder zunimmt, sehen wir für STADA neue Opportunitäten mit nationalen Regierungsvertreten länderspezifische Lösungen und Wachstumsmöglichkeiten im Gesundheitswesen zu realisieren. Dies entspricht der übergeordneten Strategie von STADA lokal auf die Bedürfnisse der Patienten und Verantwortlichen im Gesundheitsbereich einzugehen und individuelle Lösungen für die unterschiedlichen Gesundheitssysteme zu finden“, erklärte STADA CEO Peter Goldschmidt

STADA’s klarer länderspezifischer Ansatz ist eine perfekte Voraussetzung, um die besten maßgeschneiderte nationale Lösungen zu finden und global den Purpose „Caring for People’s Health as a Trusted Partner“ umzusetzen. Dazu gehört auch, politische Entscheidungsträger über relevante Themen zu informieren wie zum Beispiel durch den jährlichen STADA Health Report. Dieses Leuchtturmprojekt von STADA ist eine langjährige Aufklärungs- und Informationskampagne bei dem zuletzt knapp 30.000 Menschen in 22 Ländern befragt wurden.

Aktuell arbeitet STADA gerade mit Ländern wie zum Beispiel Saudi Arabien, oder Vietnam an lokalen Massnahmen um etwa durch Produktionserweiterungen die Medikamentenversorgung in Europa zu attraktiven Preisen sicherzustellen. STADA setzt bei der Produktion aber unverändert sehr stark auf Ressourcen in Europa, wie Deutschland, UK, Serbien oder Rumänien und spielt daher als einer der größten Anbieter von Generika eine zentrale Rolle bei der Versorgung von Patienten.

Frank Staud’s neue Aufgabe kommt zu seinen bisherigen Verantwortlichkeiten hinzu, zu denen der Gesamtauftritt der Marke STADA sowie sämtliche Kommunikationsaktivitäten des Gesundheitskonzerns gehören. Der gebürtige Innsbrucker ist seit 2017 Mitglied im erweiterten Vorstand ̵ STADA Executive Committee ̵ und hat die Kommunikation des Unternehmens grundlegend modernisiert und neu aufgebaut.

Besonders am Herzen liegt Staud die interne Kommunikation des Konzerns: „Unser Ziel ist es, die starke STADA-Kultur, die unsere Performance treibt, weiter auszubauen, und das überdurchschnittliche Engagement unser Mitarbeiter als klaren Wettbewerbsvorteil zu nutzen. Denn die besten Multiplikatoren sind zufriedene Mitarbeiter, die unternehmerische Freiheit haben“, weiß Staud. Stolz ist er daher auf die Mitarbeiter-App das hauseigene STADA TV-Studio und auch auf die LinkedIn Performance des Konzerns, wo zuletzt die Follower-Marke auf knapp 300.000 gestiegen ist.

Der leidenschaftliche Skifahrer, Golfer und Fußballfan bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung im Journalismus und in der Kommunikation mit. Vor seinem Wechsel zu STADA arbeitete er beim österreichischen Immobilienunternehmen PEMA-Gruppe als Chief Marketing Officer. Von 2010 bis 2013 war er beim Pharmaunternehmen Actavis als Executive Vice President Corporate Communications tätig. Seine berufliche Laufbahn führte Staud von der Austria Presse Agentur über Radio Antenne Austria zur Tiroler Tageszeitung, wo er von 2005 bis 2008 Chefredakteur Österreichs war.

Über die STADA Arzneimittel AG

Die STADA Arzneimittel AG hat ihren Sitz im hessischen Bad Vilbel. Das Unternehmen setzt auf eine Drei-Säulen-Strategie bestehend aus Consumer Healthcare Produkten, Generika und Spezialpharmazeutika. Weltweit vertreibt die STADA Arzneimittel AG ihre Produkte in mehr als 100 Ländern. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte STADA einen Konzernumsatz von 4.059 Millionen Euro und ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (adj. cc EBITDA) von 886 Millionen Euro. Zum 31. Dezember 2024 beschäftigte STADA weltweit 11.649 Mitarbeiter.