  • 16.01.2026, 09:32:02
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  • OTS0029

Demokratie unter Druck

ProEuropeanValuesAT investiert eine Million Euro in zivilgesellschaftliche Demokratiearbeit

Salzburg (OTS) - 

Vertrauensverlust in Politik, Institutionen und Medien, Polarisierung und Verrohung der politischen Debatte, Populismus und Angriffe auf liberale Institutionen. Demokratie steht spürbar unter Druck.

ProEuropeanValuesAT verfügt dank dem EU Programm „Citizens, Equality, Rights and Values“ (CERV) über eine Million Euro, um zivilgesellschaftliche Aktivitäten zu finanzieren, die Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und europäische Werte in Österreich stärken. 10% der Mittel müssen in Österreich aufgebracht werden.

Die Uhr tickt: Der Finanzierungscall schließt am 31. Jänner 2026 um 12:00 mittags.

Angesprochen sind NGOs, NPOs, Vereine und zivilgesellschaftliche Initiativen mit Vorhaben, die junge Menschen, Frauen, marginalisierte Gruppen oder ländliche Regionen in den Mittelpunkt stellen.

Gemeinsam sind wir stärker: ProEuropeanValuesAT vernetzt die Organisationen, bietet niederschwellige Vollfinanzierung kombiniert mit Capacity Building.

Eine Jury aus 50 Persönlichkeiten erstellt die Finanzierungsliste in einem transparenten, unabhängigen Juryverfahren.
Alle Informationen & Einreichung unter https://proeuropeanvalues.at/finanzierung/

ProEuropeanValuesAT Open Call 2026

Interessiert? Dann findet ihr hier alle weiteren Informationen und den Link zur Einreichdatenbank!

Rückfragen & Kontakt

Lead, Project Management
Marion Sauer, BA

ICNM - Internationales Zentrum für Neue Medien
E-Mail: [email protected]
Website: https://proeuropeanvalues.at/

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