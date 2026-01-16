TUI Reisetrend-Check: So reist Österreich 2026

Wien (OTS) -

Reisen bedeutet längst mehr als Sonne, Strand und Meer - 2026 stehen auch individuelle Erlebnisse, Authentizität und Vielfalt im Fokus. Immer häufiger wird eine All Inclusive Reise am Strand mit Ausflügen und Aktivitäten vor Ort kombiniert, um die Landschaft und Kultur der Urlaubsdestination hautnah zu erleben. Neben klassischen Pauschalreisen setzen Urlaubende aus Österreich zunehmend auf individuelle Entdeckungsreisen voller Genuss, Natur und Kultur. Im Jahr 2026 stehen Selbstbestimmung, regionale Authentizität und kulinarische Erlebnisse im Mittelpunkt der Reiseplanung. Das zeigt eine repräsentative Umfrage von YouGov* im Auftrag von TUI Österreich, für die im Dezember 2025 rund 1.000 Österreicherinnen und Österreicher befragt wurden. Daraus ergeben sich für das Reisejahr 2026 folgende fünf Trends.

Solo Travel

Immer mehr Reisende (31 Prozent) möchten allein verreisen, und rund ein Drittel plant zumindest zeitweise unabhängig in einer kleinen Gruppe unterwegs zu sein. Die Gründe dafür liegen vor allem im Wunsch, sich nicht nach anderen richten zu müssen (24 Prozent), neue Menschen und Kulturen kennenzulernen (19 Prozent) und die persönliche Herausforderung des Alleinreisens zu meistern (14 Prozent).

Der Trend ist klar: Solo-Reisen sind längst kein Randphänomen mehr, sondern ein wachsender Markt. Ob Wellness-Auszeit, Cluburlaub, Abenteuertrip oder Kultur- und Genussreise - Alleinreisende suchen authentische Erlebnisse, die Freiheit und Begegnungen mit anderen miteinander verbinden. Immer mehr Unterkünfte bieten daher spezielle Einzelzimmerangebote für Alleinreisende an. Auch die Nachfrage nach Aktivitäten mit zwanglosen Begegnungen im Urlaub steigt merklich.

Multi-Stopp-Holiday

Reisende möchten heutzutage nicht mehr nur ein einziges Ziel entdecken. Zwei Drittel der reisenden Österreicherinnen und Österreicher ziehen für ihren Urlaub 2026 eine Multi-Stopp-Reise in Betracht, um möglichst viele Eindrücke in kurzer Zeit zu sammeln. Der Trend geht zu Reisen, bei denen mehrere Destinationen und Erlebnisse in einer Tour kombiniert werden. Statt zwei Wochen am selben Ort zu verweilen, verbringen Urlaubende ihre Reise abwechslungsreich: zwei Tage Sightseeing in einer Metropole, eine Woche Entspannung am Strand und zum Abschluss ein Abstecher in die Berge.

Multi-Stopp-Holiday bedeutet: mehr Kultur, Natur und Erlebnisse - und das alles in einem Urlaub. Dieser Trend spricht besonders jene an, die Vielfalt lieben und ihre Reise individuell gestalten möchten. Maßgeschneiderte Routen machen die Planung heute einfacher denn je - und Multi-Stopp-Reisen werden auch bei Familien zunehmend beliebter.

Back to Nature

Für viele Urlauberinnen und Urlauber aus Österreich steht die Natur 2026 im Mittelpunkt von Erholung und innerer Balance. Für 92 Prozent der Reisenden sind Natur und Landschaft entscheidende Faktoren bei der Urlaubsplanung. Für 58 Prozent der Reisenden sind Outdoor-Abenteuer im Urlaub wichtig. Ob beim Wandern durch unberührte Wälder, Mountainbiken in den Bergen oder beim Angeln an einsamen Seen - die Natur bietet Raum zum Durchatmen und Gelegenheit zur Selbstreflexion. Dieser Trend zeigt, dass Rückzug ins Grüne mehr ist als Erholung - es ist ein bewusstes Gegenprogramm zum hektischen Alltag.

Taste Tourism

Für die Mehrheit der Reisenden - konkret für 78 Prozent - sind in ihrem Urlaub 2026 besondere Geschmackserlebnisse wichtig. Statt klassischer Sightseeing-Touren steht das Erleben regionaler Spezialitäten und das Kennenlernen lokaler Produzenten im Mittelpunkt.

Ob Streetfood in Bangkok, Tapas in Barcelona oder Weinverkostungen in der Toskana: Kulinarische Erlebnisse sind zu einem zentralen Bestandteil des Urlaubs geworden. 76 Prozent der reisenden Österreicherinnen und Österreicher weichen im Urlaub von ihrer gewohnten Ernährungsweise ab, um lokale Spezialitäten zu probieren. Zudem wählen 43 Prozent der Reisenden ihre Unterkunft bewusst nach dem Restaurantangebot im Hotel aus. Taste Tourism bedeutet nicht nur Essen, sondern auch Begegnungen mit Einheimischen sowie lokalen Produzenten, die ihre Geschichten und Rezepte teilen. Genuss wird zum Schlüsselelement, um Kultur und Lebensart eines Landes intensiver zu erleben.

Off-Peak Travel

Reisen außerhalb der klassischen Ferienzeiten wird für zeitlich flexible Reisende zunehmend attraktiver. Bereits 74 Prozent der reisenden Österreicherinnen und Österreicher planen laut Umfrage für ihre Urlaubsreise einen Termin in der Nebensaison. Off-Peak-Reisen bieten durch geringere Besucherzahlen mehr Ruhe und Entspannung sowie intensivere Erlebnisse. Sie tragen zudem zu nachhaltigerem Reisen bei, da die Belastung für Destinationen sinkt. Besonders die Generation 55+ - konkret 83 Prozent der Reisenden - nutzt diese Freiheit, um Reiseziele authentisch und ohne großen Andrang zu erleben. Ob Städtetrip im Frühling, Strandurlaub im Herbst oder Winterwandern in den Alpen - wer flexibel plant, profitiert von mehr Komfort und oft auch von attraktiveren Angeboten.

Ob beim bewussten Durchatmen in der Natur, dem Erkunden mehrerer Destinationen auf einer Reise oder dem Abschalten bei einem Solo-Trip - die Reisetrends spiegeln die Vielfalt der Urlaubswünsche der Österreicherinnen und Österreicher für den Sommer 2026 wider und zeigen, wie individuell Reisen 2026 gestaltet werden können.

*Zur Studie / YouGov Umfrage: Die Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov Deutschland, an der 1.001 Personen in Österreich zwischen dem 17. und 29. Dezember 2025 teilnahmen. Die Erhebung wurde nach Alter, Geschlecht und Region quotiert und die Ergebnisse anschließend entsprechend gewichtet. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die Bevölkerung von Österreich ab 18 Jahren.

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