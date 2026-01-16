- 16.01.2026, 08:30:32
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Marokko empfängt Senegal im großen Finale des Afrika-Cups am Sonntag ab 19:45 Uhr live auf JOYN & PULS 4
Marokko hat sich den Traum vom Heim-Finale erfüllt und will sich gegen den Senegal am Sonntag live auf JOYN & PULS 4 den Titel sichern. Spiel um Platz 3 am Samstag live auf JOYN.
Marokko setzte sich im Halbfinale gegen Nigeria nach einem 0:0 nach 120 Minuten im Elfmeterschießen mit 4:2 durch. „Die Löwen vom Atlas“ wollen sich nach 1976 den zweiten Titel beim Afrika-Cup sichern und beim Turnier im eigenen Land triumphieren. Der Senegal, Afrika-Cup-Sieger 2022, bezwang im Halbfinale Rekordsieger Ägypten (7 Titel) mit 1:0. Matchwinner war der Ex-Salzburger Sadio Mane mit seinem Tor in der 78. Minute. Das Finale gibt es am Sonntag ab 19:45 Uhr live auf JOYN & PULS 4 zu sehen.
Kommentiert wird das große Endspiel von Mario Hochgerner, Johnny Ertl ist als Experte im Einsatz und als Moderator fungiert Phillip Hajszan. Das Spiel um Platz 3 zwischen Ägypten und Nigeria läuft am Samstag ab 16:45 Uhr live auf JOYN. Florian Knöchl kommentiert die Partie.
Samstag, 17. Jänner 2026: Spiel um Platz 3
Ägypten vs. Nigeria, ab 16:45 Uhr live auf JOYN
Kommentator: Florian Knöchl
Sonntag, 18. Jänner 2026: Finale
Senegal vs. Marokko, ab 19:45 Uhr live auf JOYN & PULS 4
Kommentator: Mario Hochgerner, Experte: Johnny Ertl, Moderator: Phillip Hajszan
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ProSiebenSat.1 PULS 4
Lukas Strecker
E-Mail: [email protected]
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