Marokko empfängt Senegal im großen Finale des Afrika-Cups am Sonntag ab 19:45 Uhr live auf JOYN & PULS 4

Wien (OTS) -

Marokko setzte sich im Halbfinale gegen Nigeria nach einem 0:0 nach 120 Minuten im Elfmeterschießen mit 4:2 durch. „Die Löwen vom Atlas“ wollen sich nach 1976 den zweiten Titel beim Afrika-Cup sichern und beim Turnier im eigenen Land triumphieren. Der Senegal, Afrika-Cup-Sieger 2022, bezwang im Halbfinale Rekordsieger Ägypten (7 Titel) mit 1:0. Matchwinner war der Ex-Salzburger Sadio Mane mit seinem Tor in der 78. Minute. Das Finale gibt es am Sonntag ab 19:45 Uhr live auf JOYN & PULS 4 zu sehen.



Kommentiert wird das große Endspiel von Mario Hochgerner, Johnny Ertl ist als Experte im Einsatz und als Moderator fungiert Phillip Hajszan. Das Spiel um Platz 3 zwischen Ägypten und Nigeria läuft am Samstag ab 16:45 Uhr live auf JOYN. Florian Knöchl kommentiert die Partie.



Samstag, 17. Jänner 2026: Spiel um Platz 3



Ägypten vs. Nigeria, ab 16:45 Uhr live auf JOYN



Kommentator: Florian Knöchl



Sonntag, 18. Jänner 2026: Finale



Senegal vs. Marokko, ab 19:45 Uhr live auf JOYN & PULS 4



Kommentator: Mario Hochgerner, Experte: Johnny Ertl, Moderator: Phillip Hajszan