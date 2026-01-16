FOTO ARSENAL WIEN eröffnet DAIDO MORIYAMA. RETROSPECTIVE und Michelle Piergoelam. Across the Water

Wien (OTS) -

Mit der Retrospektive des japanischen Street-Photography-Vertreters Daido Moriyama und der ersten internationalen Einzelausstellung der niederländischen Künstlerin Michelle Piergoelam startet das FOTO ARSENAL WIEN ins neue Ausstellungsjahr.

DAIDO MORIYAMA. RETROSPECTIVE

Ein Hund im Schatten. Das Fell struppig, das Maul leicht geöffnet, der Blick misstrauisch: Daido Moriyamas ikonisches Foto von 1971 markiert einen Meilenstein in der Geschichte der Fotografie. Geboren 1938 in Osaka, zählt er zu den einflussreichsten Vertreter*innen der Street Photography unserer Zeit. Mit seinen grobkörnigen, unscharfen und oft schrägen Aufnahmen entwickelte Moriyama eine radikal neue Bildsprache, die die Spannungen des modernen Lebens ebenso einfängt wie Sehnsucht und Vergänglichkeit. Seine Arbeiten reflektieren den tiefgreifenden Wandel Japans in der Nachkriegszeit – zwischen traditionellen Werten und der aufkommenden westlichen Konsumkultur. Die umfassende Retrospektive im FOTO ARSENAL WIEN zeigt über 200 Werke und eine Vielzahl an Publikationen und erweitert tiefgreifend unser Verständnis von Moriyamas künstlerischem Werdegang. Sie macht deutlich, wie aktuell seine Auseinandersetzung mit Themen wie Medienmanipulation, Überwachung und Bildfetischismus bis heute geblieben ist.

Die Ausstellung wurde vom Instituto Moreira Salles, Brasilien, in Zusammenarbeit mit der Daido Moriyama Photo Foundation, Japan, und unter Beratung von Yutaka Kambayashi, Satoshi Machiguchi und Kazuya Kimura organisiert. Kuratiert wurde sie von Thyago Nogueira (Instituto Moreira Salles) in Zusammenarbeit mit Marit Lena Herrmann (Kurator*in FOTO ARSENAL WIEN).

Gefördert durch: Stadt Wien Kultur, Deutsche Börse Photography Foundation

In Partnerschaft mit: Instituto Moreira Salles, Daido Moriyama Photo Foundation

Medienpartner*innen, Kooperationen: Datum, Der Standard, Ö1 Club

Michelle Piergoelam. Across the Water

Wie erinnert man sich an eine Geschichte, die nie aufgeschrieben wurde? In ihrer ersten internationalen Einzelausstellung Across the Water im FOTO ARSENAL WIEN erforscht die niederländische Künstlerin Michelle Piergoelam (*1997, Rotterdam) die Weitergabe von Erinnerung jenseits offizieller Archive. Ausgehend von der bislang wenig sichtbaren Geschichte der surinamischen Diaspora in den Niederlanden verwebt sie Mythen, Träume und familiäre Erinnerungen zu neuen visuellen Narrativen. Ihre Fotografien, Textilien und Installationen thematisieren kulturelle Überlieferung und Widerstand im Kontext von Kolonialismus und Sklaverei. Zugleich reflektieren Piergoelams poetische Arbeiten die Bedeutung von kollektivem Gedächtnis und Erinnerungskultur als lebendige Formen der Geschichtsschreibung.

Kuratiert von Marit Lena Hermann (FOTO ARSENAL WIEN)

Gefördert durch: Stadt Wien Kultur, Deutsche Börse Photography Foundation, Mondriaan Fonds

Im Rahmen der Klima Biennale Wien 2026

Medienpartner*innen, Kooperationen: DATUM, DER STANDARD, ORF Ö1 Club

Pressegespräch: 30. Jänner, 10:30 Uhr, FOTO ARSENAL WIEN

Eröffnung: Freitag, 30. Jänner, 19:00 Uhr, FOTO ARSENAL WIEN. Im Anschluss: DJ-Sets presented by PAU und Antonia XM x Kenji Araki

Laufzeit Ausstellungen: 31. Jänner–10. Mai 2026

Pressekontakt: Nicole Spilker

[email protected]

Weitere Informationen und Bildmaterial finden Sie unter www.fotoarsenalwien.at/de/presse

Über FOTO ARSENAL WIEN FOTO ARSENAL WIEN ist das neue Ausstellungshaus für Fotografie und lens based media in Österreich. Von der Stadt Wien im März 2025 eröffnet, präsentiert und vermittelt die Institution zeitgenössische Fotografie in allen Erscheinungs- und Verwendungsformen. Als Plattform organisiert FOTO ARSENAL WIEN auch die FOTO WIEN, Österreichs größtes, biennal veranstaltetes Festival für Fotografie, und gemeinsam mit der Kunsthalle Wien das jährliche Festival Vienna Digital Cultures.

FOTO ARSENAL WIEN

Arsenal Objekt 19A

1030 Wien

fotoarsenalwien.at