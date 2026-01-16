„Aktuell“ Frage der Woche bei ATV & JOYN: Kein Vertrauen in Reformkraft der Bundesregierung

Wien (OTS) -

Der pointierte Polit-Talk „Aktuell: Die Woche“ mit Moderator Meinrad Knapp, Politikberater Thomas Hofer und Meinungsforscher Peter Hajek lässt diesen Freitag um 22:30 Uhr bei ATV und auf Österreichs SuperStreamer JOYN die politische Woche Revue passieren. Unter anderem werden die Ergebnisse von Peter Hajeks aktueller Meinungsumfrage diskutiert. Diesmal wollte man von 500 wahlberechtigten Österreicher:innen in einer Feldarbeit von 12. bis 15. Jänner 2026 in einer Online-Befragung wissen, ob sie der Bundesregierung zutrauen ihre Reformen umzusetzen. Die Frage lautete: „Trauen Sie der aktuellen Bundesregierung zu, wichtige Reformen bis zum Ende der Legislaturperiode 2029 erfolgreich umzusetzen?“



Die aktuelle Online-Umfrage von Peter Hajek Public Opinion Strategies im Auftrag von ATV zeigt folgendes Bild. 62 Prozent der Befragten sind skeptisch eingestellt, dass die Bundesregierung in der Lage ist ihre Reformvorhaben umzusetzen (34 Prozent „Nein, überhaupt nicht“, 28 Prozent „Eher nein“). Auf der anderen Seite glauben 31 Prozent an die Umsetzung der Reformen von ÖVP, SPÖ und NEOS (26 Prozent „Eher ja“, 5 Prozent „Ja, auf jeden Fall“). Bei der ÖVP-Wählerschaft ist der Glaube an die Reformkraft der Regierung mit 67 Prozent am stärksten, gefolgt von den NEOS- (61 Prozent) und SPÖ-Wähler:innen (52 Prozent). Der Glaube an die Umsetzung der Reformen ist bei Grün- (37 Prozent) und FPÖ-Wähler:innen (9 Prozent) deutlich geringer. 88 Prozent der blauen und 57 Prozent der grünen Wählerschaft trauen der Regierung nicht zu, dass sie ihre Reformen umsetzen werden. Doch auch die Wähler:innen der Regierungsparteien sind skeptisch. 39 Prozent der NEOS-, 37 Prozent der SPÖ- und 32 Prozent der ÖVP-Wähler:innen setzen kein Vertrauen in die Reformkraft der Dreier-Koalition.



Meinungsforscher Peter Hajek: „Dass in der aktuellen Situation das Vertrauen in die Bundesregierung gering ist, war erwartbar. Auffallend ist jedoch, dass bei einem satten Drittel der Wählerschaft der Regierungsparteien die Skepsis ebenfalls sehr groß ist. Daran wird auch die Senkung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel wenig ändern. Die Umfragen der letzten Jahrzehnte haben gezeigt, dass zum Beispiel die Entlastungen durch große Steuerreformen wenig Widerhall bei der Bevölkerung ausgelöst haben.“



„Aktuell: Die Woche“

Freitag, 22:30 Uhr bei ATV

Jederzeit im Stream auf JOYN