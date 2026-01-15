Norbert Paul Ulbing: Kabarett trifft BeziehungsFlow® 2.0

Steiermark (OTS) -

Was bleibt von einer Marke, wenn Reichweite verpufft und Algorithmen weiterziehen? Mit dieser Frage startet Ulbing Consulting ins neue Jahr und lädt zum Neujahrsauftakt „Kabarett meets BeziehungsFlow® 2.0“ ein. Das Veranstaltungsformat verbindet strategische Markenführung mit gesellschaftlicher Reflexion und Businesskabarett. Im Mittelpunkt steht die Präsentation des neuen Buches „Leads, Likes und andere Illusionen – Vom BeziehungsFlow® zum BeziehungsFlow® 2.0“ von Norbert Paul Ulbing und Felix Alexander Dornhofer, ergänzt durch das Businesskabarett „Arbeit. Macht. Spaß?“ der Kabarettistin Claudia Reithner.

Aufgrund von Glatteisgefahr musste der ursprüngliche Termin verschoben werden. Die Veranstaltung findet nun am Donnerstag, 22. Jänner 2026, zur gleichen Uhrzeit und am selben Ort statt.

Warum Sichtbarkeit allein nicht trägt

Likes, Leads und Reichweite gelten vielerorts als Maßstab für Erfolg. Doch sie sagen wenig darüber aus, ob Marken langfristig wirken. Das Buch „Leads, Likes und andere Illusionen – Vom BeziehungsFlow® zum BeziehungsFlow® 2.0“ greift diese Diskrepanz auf und baut auf dem von Norbert Paul Ulbing entwickelten System BeziehungsFlow® auf, einem strategischen Ansatz, der Positionierung über klare Identität und tragfähige Beziehungen definiert. Ergänzt wird dieser Zugang um Themen wie Community Management, Digitalisierung und gesellschaftlichen Wandel. Im Mittelpunkt stehen Bedeutung, Identität und Beziehung statt kurzfristiger Kennzahlen.

Zwei Generationen, ein gemeinsamer Ansatz

Mit Norbert Paul Ulbing und Felix Alexander Dornhofer treffen zwei Generationen strategischen Denkens aufeinander. Ulbing ist Strategie- und Positionierungsexperte sowie Entwickler von BeziehungsFlow®. In mehr als 1.000 Projekten hat er Unternehmen aus dem KMU-Bereich dabei begleitet, ihre Marktposition zu schärfen und langfristig auszurichten. Dornhofer, Gründer der Branding- und Community-Agentur Brand Uncle, ergänzt diesen Zugang um die Perspektive der digitalen Generation. Er beschäftigt sich mit der Frage, wie soziale Medien, Künstliche Intelligenz und Community-Strukturen Beziehungen verändern, und warum Vertrauen, Klarheit und Sinn gerade im digitalen Raum zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Humor als Spiegel der Arbeitswelt

Einen bewussten Perspektivwechsel bietet Claudia Reithner mit ihrem Businesskabarett „Arbeit. Macht. Spaß?“. Mit feinem Humor und präzisen Beobachtungen thematisiert sie den Alltag zwischen Führungskräften und Mitarbeitern, und macht sichtbar, wo Kommunikation scheitert und wo sie gelingen kann. Reithner arbeitet seit 2020 als New Work Coach und bringt Erfahrung aus Recruiting, Prozess- und Qualitätsmanagement ein. Ihr Kabarett schafft Distanz zum Arbeitsalltag und eröffnet dadurch neue Sichtweisen.

Impulse für nachhaltige Markenführung

Die Veranstaltung bietet Orientierung in einer Zeit, in der Sichtbarkeit oft mit Erfolg gleichgesetzt wird. Sie regt dazu an, Markenstrategie, Führung und Zusammenarbeit neu zu betrachten – jenseits kurzfristiger Kennzahlen und gängiger Social-Media-Logiken. Angesprochen sind alle, die nachvollziehen möchten, warum nachhaltiger unternehmerischer Erfolg auf Klarheit, Beziehung und Haltung beruht – und wie diese Faktoren im Alltag von Organisationen wirksam werden können.

Journalisten sind herzlich eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Neuer Termin: Donnerstag, 22. Jänner 2026, 18:00 Uhr, Schloss Laubegg, Ragnitz, Steiermark

Anmeldung zur Veranstaltung: https://www.linkedin.com/events/7400076579084599297/

Anmeldung zur Pressekonferenz: [email protected]

(Kontakt: Nadja Pesticek)