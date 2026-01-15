Grand Hotel Wien rechtswirksam verkauft

Wien (OTS) -

Die im Eigentum der Grand Hotel Gesellschaft m.b.H. stehenden Vermögenswerte und der Hotelbetrieb konnten an einen neuen Eigentümer verkauft werden. Der Verkauf wurde mit Beschluss des Handelsgerichts Wien vom 21.11.2025 genehmigt. Die Schuldnerin hat dagegen Rekurs erhoben. Mit Entscheidung vom heutigen Tag hat das OLG Wien die erstinstanzliche Entscheidung bestätigt, sodass der Verkauf der Vermögenswerte und des Hotelbetriebs der Grand Hotel Gesellschaft m.b.H. nunmehr rechtswirksam ist.

Durch diesen Verkauf kann der langfristige Hotelbetrieb des renommierten Grand Hotels (erstes Wiener Ringstraßenhotel) sichergestellt werden und konnte im Interesse der Dienstnehmer sowie der Gläubiger das bestmögliche Ergebnis erzielt werden.