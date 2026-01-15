ZGONC startet kraftvoll ins neue Jahr: Wachstum, Werkstatt und Rennstrecke im Fokus

Wien (OTS) -

ZGONC beweist einmal mehr Standfestigkeit im schwierigen Marktumfeld und schaltet 2026 noch einen Gang höher: Mit einem Umsatzplus von 5 Prozent auf 128 Millionen Euro zieht das österreichische Fachhandelsunternehmen eine überaus erfolgreiche Bilanz für das vergangene Geschäftsjahr (01.10.2024 – 30.09.2025). Getragen wurde der Schub durch den neu fokussierten Bereich Kfz- und Werkstattausstattung, innovative Sortimentsarbeit und starke Impulse im Motorsport-Umfeld.

„Wir wachsen gegen den Trend. Das ist kein Zufall, sondern das Ergebnis harter Arbeit, kluger Entscheidungen und einer klaren Haltung zu Qualität, Beratung und Verlässlichkeit“, sagt Michael Dockal, Geschäftsführer der ZGONC Handel GmbH. Der stationäre Handel bleibt das Rückgrat des Unternehmens. Mit 38 Standorten in sieben Bundesländern und rund 600 Mitarbeitenden setzt ZGONC weiterhin auf persönliche Beratung und lokale Präsenz. 2026 wird ein weiterer Standort in Saalfelden hinzukommen, zudem werden bestehende Filialen modernisiert.

Besonders stark entwickelte sich 2025 der Kfz- und Werkstattbereich. Innerhalb weniger Monate wuchs dessen Anteil am Gesamtumsatz von zehn auf knapp 15 Prozent, Tendenz weiter steigend. Dieser Erfolg ist auch der Zusammenarbeit mit Alexander Wurz zu verdanken. Der Ex-Formel-1-Fahrer, GPDA-Präsident und zweifacher Le-Mans-Sieger ist nicht nur Markenbotschafter, sondern aktiver Teil der strategischen Ausrichtung. „Ich kenne die Garage von beiden Seiten, privat wie professionell. Genau deshalb begeistert mich ZGONC: Hier gibt’s die richtigen Produkte, ehrliche Beratung und eine Leidenschaft für Technik, die man spürt“, so Wurz.

Mit einem fulminanten Auftritt bei der Vienna Drive 2026 ist ZGONC in die neue Kfz-Saison gestartet und setzt damit ein starkes Zeichen. Weiters wird eine neue Partnerschaft mit dem Red Bull Ring das Unternehmen im April auf die große Rennbühne der DTM bringen und seine Motorsportpräsenz weiter ausbauen. Parallel bleibt das Unternehmen auch im Umfeld der Formel 1 mit gezielten Aktivierungskampagnen präsent. „Die DTM ist für uns die ideale Plattform mit hohem technischen Anspruch und mit einer Zielgruppe, die perfekt zu uns passt“, erklärt Michael Dockal.

Im Bereich Nachhaltigkeit konnte ZGONC 2025 ein zentrales Ziel erreichen: Durch den flächendeckenden Ausbau von Photovoltaikanlagen auf Filialdächern übersteigt die Eigenproduktion nun den Eigenverbrauch. Der größte Schnellladepark Wiens wurde eröffnet, für 2026 sind weitere 40 Ladepunkte vorgesehen. Und auch die eigene Logistikflotte wird grün. Die ersten zwei E-LKWs sind bereits angeschafft, weitere werden folgen. „Wir haben noch einiges vor, in der Werkstatt und auf der Strecke. Mit unserem Team, unseren Partnern und unserer Haltung werden wir 2026 konsequent unseren Kurs fortsetzen“, so Michael Dockal. Ziel ist es, wie im Akkubereich auch im Kfz-Segment eine führende Rolle im österreichischen Fachhandel einzunehmen.