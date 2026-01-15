Ein neues Kapitel für YAASA

Lannach (OTS) -

Nach fünf Jahren, in denen Walter Koch unser Unternehmen mit Weitblick und unternehmerischem Einsatz aufgebaut und geprägt hat, gehen wir nun gemeinsam den nächsten Schritt in unserer Firmengeschichte und freuen uns, Philipp Polz als zweiten Geschäftsführer willkommen zu heißen!

Philipp Polz begleitet YAASA seit Jahren mit seinem Know-how und übernahm im Laufe der Zeit wachsende Führungsverantwortung vom Lead Engineer bis zum Head of R&D and Operations. Zusätzlich zu seiner Verantwortung über zentrale Bereiche in der Produktion und im Controlling steht er YAASA jetzt in Führungsrolle bei.

Walter Koch wird YAASA weiterhin als Geschäftsführer begleiten und seine langjährige Erfahrung in der Branche aktiv einbringen. Durch eine ganzheitliche, gemeinschaftliche Führung sollen neue Impulse für nachhaltiges Wachstum und kontinuierliche Weiterentwicklung gesetzt werden.

YAASA entwickelt mit langjähriger Erfahrung ergonomische Bürolösungen, die Design und Funktionalität vereinen und den Arbeitsalltag gesünder und produktiver machen. Unter dem Leitgedanken „Workplaces made better“ vertrauen über 70.000 Kundinnen und Kunden weltweit auf das Unternehmen aus Lannach.