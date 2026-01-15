  • 15.01.2026, 16:15:32
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  • OTS0122

Hannes Aigelsreiter verlässt den ORF

Wien (OTS) - 

Hannes Aigelsreiter hat den ORF mit Anfang dieses Jahres verlassen, Auffassungsunterschiede in der Programmabteilung haben letztlich zur einvernehmlichen Trennung geführt. ORF-Generaldirektor Roland Weißmann dankt Hannes Aigelsreiter für seine bisherigen Verdienste und wünscht ihm für seinen weiteren beruflichen und persönlichen Weg alles Gute.

Aigelsreiter hat den ORF über Jahrzehnte in zentralen Funktionen maßgeblich geprägt, etwa als Leiter der Innenpolitik Radio, als Chefredakteur Radio und zuletzt als multimedialer Sportchef.

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