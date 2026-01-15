'AAA Winter 26: Die Angewandte präsentiert ihre Abschlussarbeiten

Wien (OTS) -

Präsentiert werden künstlerische und wissenschaftliche Arbeiten aus den 8 Instituten der Angewandten – von Bildender und Medialer Kunst, Design und Architektur bis hin zu Kunst- und Kulturwissenschaften oder Konservierung und Restaurierung.

Die Arbeiten werden in den zentralen Universitätsgebäuden rund um den Oskar-Kokoschka-Platz und in der Expositur am Paulusplatz ausgestellt und sind täglich zwischen 11.00 und 19.00 Uhr für Besucher*innen frei zugänglich. Zudem lädt die Angewandte zur vertieften Auseinandersetzung mit den Werken im Rahmen von Dialogführungen mit Studierenden und folgenden Expert*innen ein:

June Drevet (Camera Austria International), Anna Ebner-Quadri (and the editions), Laura Frediani (architektur.aktuell), Lotte Kristoferitsch (EOOS Social Design), Mia Meus (Kuratorin), Gina Merz (Kuratorin), Fariba Mosleh (Brunnenpassage), Eva Oberhofer (Galerie Thoman), Stefanie Reisinger-Poovathinkal (Belvedere 21), Masha Zolotova (Ars Electronica).

Abgerundet wird das 'AAA-Programm durch Performances, ein Sound-Programm und Lesungen: darunter das Konzert Sounds of the Living w/Conny Frischauf am Freitag, 23.1. (19.00 Uhr, AIL – Angewandte Interdisciplinary Lab, Georg-Coch-Platz 2, 1010 Wien) und die Master-Abschlusslesung des Instituts für Sprachkunst am Samstag, 24.1 mit anschließendem Live-Konzert A_Phan & FRNRKE (ab 19.00 Uhr, Konzert 21.00 Uhr, Auditorium, Vordere Zollamtsstraße 7, 1030 Wien).

Alle Ausstellungen, Führungen und Programme sind kostenfrei und ohne Anmeldung zu besuchen. Führungen starten jeweils um 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 und 18.00 Uhr, überwiegend beim Infopoint in der Vorderen Zollamtsstraße.

Detailprogramm mit allen Ausstellungsorten und Veranstaltungen unter aaa.dieangewandte.at

Foto-Download: https://www.dieangewandte.at/presse

Die Angewandte

Die Universität für angewandte Kunst Wien zählt zu den führenden internationalen Kunsthochschulen. Mit 2000 Studierenden aus 90 Ländern und rund 30 Studienrichtungen an 8 Instituten verbindet die Angewandte die Künste und Wissenschaften mit den Gestaltungsdisziplinen Architektur und Design.

Als Kunstuniversität entwickelt sie neue inter- und transdisziplinäre Angebote, die auf gesellschaftliche Veränderungsprozesse gerichtet sind und Zukunftshorizonte öffnen.