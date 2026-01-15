„United by Music" – Österreichischer Schul-Musikwettbewerb zum Eurovision Song Contest 2026

Wien (OTS) -

Im Rahmen einer Pressekonferenz stellten heute, dem 15. Jänner Bildungsminister Christoph Wiederkehr und ORF-Generaldirektor Roland Weißmann einen erstmals stattfindenden österreichweiten Musikwettbewerb im Rahmen des Eurovision Song Contest 2026 für Schulen der Sekundarstufe II (ab 14 Jährige) vor.

„United by Music“ sucht junge musikalische Talente

Unter dem Motto „United by Music“ werden junge Talente, die ihre Leidenschaft, Kreativität und den europäischen Geist auf die Bühne bringen wollen, gesucht. Teilnehmen können Schulgruppen der Sekundarstufe II aus allen Regionen Österreichs – sei es als Klasse, Kleingruppe oder klassenübergreifendes Team.

Der kreative Spielraum ist dabei vielfältig: Die Schülerinnen und Schüler können neue Songtexte schreiben und vertonen, Coverversionen bekannter Hits gestalten, Tanzperformances mit Musik inszenieren oder Gedichte mit musikalischer Begleitung erarbeiten. Von Pop und Rap über traditionelle Musik bis hin zu Chorgesang oder Bandprojekten – alle Genres und Ausdrucksformen sind willkommen! Die musikalischen Beiträge werden als Video- oder Audioaufnahme in der Länge von zwei bis fünf Minuten mit Smartphone oder anderen Aufnahmegeräten eingereicht. Einreichungen können auf der Homepage des Bildungsministeriums unter www.bmb.gv.at/united-by-music ab 9. Februar vorgenommen werden. Das Ende der Einreichfrist ist der 27. März 2026.

Schulen in ganz Österreich können mitmachen, Prämierung durch Fachjury

Damit ganz Österreich vertreten ist, wird aus jedem Bundesland eine Musikgruppe – ob Band, Chor oder Ensemble – von einer Jury ausgewählt. Die Gewinnerinnen und Gewinner reisen gemeinsam mit ihrer Klasse oder Fans nach Wien, um an der „Afternoon-Preview-Show“ teilzunehmen. Insgesamt erleben so etwa 300 Schülerinnen und Schüler die Welt des Song Contest hautnah und werden Teil von Europas größtem Musikfest.

Drei Top-Beiträge treten auf

Für die drei überzeugendsten Beiträge gibt es außerdem die exklusive Möglichkeit, am 12. Mai bei einer Veranstaltung im Umfeld des Eurovision Song Contest aufzutreten – ein einmaliges Erlebnis für den musikalischen Nachwuchs!

Musikalische Bildung und Unterrichtsmaterialien

Der Song Contest ist weit mehr als ein musikalisches Großereignis: Er spiegelt wichtige historische und kulturelle Entwicklungen wider und steht für europäischen Zusammenhalt. Deshalb werden mit den Fachabteilungen im Bildungsministerium und dem ORF Unterrichtsmaterialien vorbereitet, die den Song Contest aus gesellschaftspolitischer, musikalischer, historischer und wirtschaftlicher Sicht altersgerecht betrachten.

Diese Materialien werden gezielt für den Unterricht entwickelt und in der Eduthek sowie auf der ORF-Bildungswebsite bildung.ORF.at publiziert, sodass Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler optimal vorbereitet werden können.

Musik als universelle Sprache – Bildung als Schlüssel

Musik kennt keine Grenzen – sie ist eine universelle Sprache, die verbindet und Brücken baut. Der Schul-Musikwettbewerb „United by Music“ steht daher für gelebte Vielfalt, Kreativität und Gemeinschaft. Zugleich macht er sichtbar, welch zentrale Rolle musikalische Bildung in unserer Gesellschaft spielt: Sie fördert Begabungen, stärkt das Miteinander und lädt zum kulturellen Austausch ein. Daher wollen das Bildungsministerium und der ORF im Bildungsbereich als Gastgeberland des Eurovision Song Contests diese einmalige Chance nutzen, um junge Stimmen zu stärken, neue Talente zu entdecken und gemeinsam die universelle Kraft der Musik zu feiern – denn Bildung und Musik sind die Schlüssel für ein offenes, kreatives und solidarisches Europa.

Dazu Bildungsminister Christoph Wiederkehr: „Als Gastgeberland des Eurovision Song Contest ist es uns eine große Freude, mit ‚United by Music‘ auch den Bildungsbereich aktiv in diesen bedeutenden Event einzubeziehen. Wir wissen, dass Talente gerade in den Schulen sichtbar sind und dort auch gefördert werden. Daher bin ich mir sicher, dass viele Klassen aus ganz Österreich an diesem innovativen Wettbewerb teilnehmen werden. Ich bedanke mich beim ORF für die Zusammenarbeit, wünsche allen Teilnehmenden viel Spaß und Erfolg bei der Umsetzung der musikalischen Ideen und bin gespannt auf die Ergebnisse!“

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann: „Wir holen den Eurovision Song Contest in die Klassenzimmer Österreichs und schaffen Raum für Kreativität und Zusammenhalt. Mit diesem Musikwettbewerb wollen wir die Schulen miteinbeziehen und sie zum Teil des größten Musikfests der Welt machen. Wir wollen junge Talente und vielfältige Musikgenres fördern - das ist gelebter Bildungs- und Kulturauftrag. Ich möchte die Schülerinnen und Schüler dazu aufrufen – zeigt was ihr könnt, seid kreativ und nehmt an dieser Initiative teil! Wir freuen uns, dann rund 300 Kinder und Jugendliche bei der ESC-Show in der Stadthalle begrüßen zu können.“