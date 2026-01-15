- 15.01.2026, 12:04:33
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Aviso PK Grüne Wien am 19. 1.: Kinder- und Jugendhilfe in der Krise
Thema: Kinder- und Jugendhilfe in der Krise - Grüne stellen Dringliche Anfrage im Landtag und laden im Vorfeld zur Pressekonferenz mit:
Judith Pühringer, Parteivorsitzende der Grünen Wien
Ursula Berner, Familiensprecherin der Grünen Wien
Zeit: Montag, 19.1.2026, 9:30 Uhr
Ort: Ecksalon im Grünen Klub im Rathaus, Stiege 8, 1010 Wien
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Rückfragen & Kontakt
Kommunikation Grüne Wien
Telefon: 01-4000-81814
E-Mail: [email protected]
Website: https://wien.gruene.at
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