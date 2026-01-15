Aviso PK Grüne Wien am 19. 1.: Kinder- und Jugendhilfe in der Krise

Wien (OTS) -

Thema: Kinder- und Jugendhilfe in der Krise - Grüne stellen Dringliche Anfrage im Landtag und laden im Vorfeld zur Pressekonferenz mit:

Judith Pühringer, Parteivorsitzende der Grünen Wien

Ursula Berner, Familiensprecherin der Grünen Wien

Zeit: Montag, 19.1.2026, 9:30 Uhr

Ort: Ecksalon im Grünen Klub im Rathaus, Stiege 8, 1010 Wien

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!