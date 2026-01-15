Alen Halilovic folgt Marianne Landa als AK-Bezirksstellenleiter in Schwechat

St. Pölten (OTS) -

Nach fünfeinhalb Jahren als Leiterin der Bezirksstelle Schwechat übergibt Marianne Landa die Leitung an ihren Nachfolger, den 40jährigen Alen Halilovic. Landa übernimmt ab Februar die Leitung der AK-Bezirksstelle Neunkirchen.

„Wir freuen uns, mit Alen einen erfahrenen ArbeitnehmerInnen-Vertreter nun als Leiter der Bezirksstelle Schwechat willkommen zu heißen. Er kann auf eine umfassende Expertise bauen, ist hier in der Region beheimatet und kennt die Anliegen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer“, so Niederösterreichs AK-Präsident und ÖGB-Vorsitzender Markus Wieser bei der feierlichen Übergabe der Bezirksstelle Schwechat am Donnerstag.

„Regionale Sozialpartnerschaft und Einsatz für die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden daher natürlich so fortsetzen. Das wurde von Vorgängerin Marianne Landa auch jahrelang gelebt. 19.014 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben im Vorjahr in der Bezirksstelle Schwechat eine Beratung erhalten“, so Wieser.

Die Direktorin der AK-Niederösterreich, Bettina Heise, betonte die Notwendigkeit der Präsenz der AK vor Ort. „Rasche und persönliche Beratung ist für die Mitglieder der AK enorm wichtig. Darum sind wir regional mit unseren wichtigsten Beratungsangeboten vertreten. Damit sind wir auch Teil einer gelebten regionalen Sozialpartnerschaft vor Ort, die zukunftsfähige Lösungen ermöglicht“.

Alen Halilovic: Berufserfahrung

Lehre mit LAP, Ing. Rezac, Götzendorf an der Leitha

2000 – 2005: Professionist, Antolin, Ebergassing

November 2005 — 2022: Betriebsratsvorsitzender-Stellvertreter, Antolin, Ebergassing

Seit über 3 Jahren in der AK Niederösterreich, Servicestelle Flughafen und Bezirksstelle Schwechat