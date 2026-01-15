MeinAMS erfolgreich mit ID Austria gestartet

Wien (OTS) -

Beim Umstieg vom bisherigen eAMS-Konto auf das neue MeinAMS haben AMS-Kund_innen seit dem 17. November 2025 die Möglichkeit, sich mit der ID Austria zu registrieren. Von jenen rund 340.000 Kund_innen, die bereits auf das neue MeinAMS umgestiegen sind, haben sich ein Drittel (über 111.000) für eine Anmeldung via ID Austria entschieden. Heute machte die ID Austria Service Tour Halt im AMS Redergasse im fünften Wiener Gemeindebezirk und unterstützte Kund_innen des AMS bei der Registrierung.

„Uns war wichtig, dass sich unsere Kund_innen rasch, sicher und unkompliziert in unserem neuen MeinAMS anmelden können. Die ID Austria ermöglicht genau das: eine einfache und zugleich hochsichere Identifikation, die den Einstieg in digitale Services erleichtert und Vertrauen schafft – damit unsere Kund_innen schneller und unkomplizierter Zugang zu ihren Leistungen und Angeboten haben“, beschreibt Johannes Kopf, Vorstandsvorsitzender des AMS, den Nutzen der ID Austria für AMS-Kund_innen.

„Ich freue mich, dass das AMS die Vorteile der ID Austria nutzt und so seinen Kundinnen und Kunden die sichere und unkomplizierte Authentifizierung im Portal ermöglicht. Mein Ziel ist es, Digitalisierung mit Nutzen zu schaffen und heuer noch mehr Organisationen und Unternehmen als Partner an Bord zu holen und die ID Austria als zentralen, vertrauenswürdigen digitalen Zugangsschlüssel nachhaltig zu etablieren“, betont Staatssekretär Alexander Pröll.

MeinAMS

MeinAMS ist das digitale Serviceportal des Arbeitsmarktservice und ersetzt schrittweise das bisherige eAMS-Konto. Es bündelt alle Online-Services an einem Ort und ermöglicht Kund_innen einen einfachen, übersichtlichen und sicheren Zugang zu ihren persönlichen AMS-Anliegen. Dazu zählen unter anderem Geldleistungen beantragen, Krankenstände melden, Bewerbungen verwalten, persönlichen Daten ändern sowie Betreuungsvereinbarung einsehen.

Bei der Entwicklung von MeinAMS lag der Fokus auf Benutzerfreundlichkeit, Sicherheit und zeitgemäßer digitaler Abwicklung durch Optimierung für mobile Nutzung. Die Möglichkeit, sich mit der ID Austria anzumelden, sorgt für einen besonders sicheren und zugleich komfortablen Einstieg. So können Kund_innen ihre Anliegen flexibel und ortsunabhängig erledigen und profitieren von einem modernen digitalen Service, der den persönlichen Kontakt sinnvoll ergänzt. Wer noch keine ID Austria besitzt, kann sich auch mit einer gültigen E-Mail-Adresse und einem selbstgewählten Passwort mittels RSA-Brief registrieren.

ID Austria

Mit 4,8 Millionen Registrierungen und über 500 Online-Services ist die ID Austria der Generalschlüssel für digitale Dienste in Verwaltung und Wirtschaft. Mit der ID Austria können sowohl digitale Amtswege als auch digitale Services in der Privatwirtschaft genutzt werden – von der Wohnsitzanmeldung, über das Einreichen von Rechnungen oder Formularen, bis hin zu Kontoeröffnungen und zum Einstieg in personalisierte Streaming-Dienste von privaten Unternehmen. Darüber hinaus ist die ID Austria die Basis für die digitale Ausweisplattform „eAusweise“, mit der beispielsweise der digitale Führerschein einfach und sicher auf dem Smartphone angezeigt werden kann. Nach vier erfolgreich etablierten digitalen Nachweisen, folgt schon in Kürze der digitale Studierendenausweis.



