IMC Krems: Pressekonferenz über Ausbildung von Pflegekräften aus Vietnam

St. Pölten (OTS) -

Bei einer Pressekonferenz in Krems informierte heute Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister gemeinsam mit Markus Golla, Prokurist des International Nursing Center Krems, Rupert Schreiner von der NÖ Landesgesundheitsagentur und der Schülerin Ti Linh Chi Tran über das in Niederösterreich umgesetzte, bundesweit einzigartige Projekt „Pflegeausbildung Vietnam“. Dabei haben 75 Schülerinnen und Schüler aus Vietnam über eineinhalb Jahre hinweg Deutsch in Hanoi gelernt, um anschließend am International Nursing Center in Krems die Pflegeassistenzausbildung in deutscher Sprache zu absolvieren. In wenigen Wochen endet nun erstmals der Durchgang einer gesamten Klasse. Mehr als 30 Absolventinnen und Absolventen werden nach erfolgreicher Abschlussprüfung in das österreichische Gesundheitswesen eintreten. Eine weitere Kohorte wird diesen Weg nur wenige Wochen später beschreiten. Aus diesem Anlass wurden heute das Projekt „Pflegeausbildung Vietnam“ präsentiert sowie der bisherige Verlauf sowie die nächsten Entwicklungsschritte und Zukunftsvisionen vorgestellt.

„Das europaweit einzigartige Projekt ist ein Meilenstein für Niederösterreich, für unser Gesundheitswesen und für die Pflege insgesamt. Diese Ausbildung erfolgt von Grund auf nach österreichischen Standards, mit österreichischen Partnern und mit einer klaren beruflichen Perspektive in Niederösterreich“, meinte Landesrätin Teschl-Hofmeister, die auch betonte: „Unsere heimischen Pflegekräfte arbeiten hochprofessionell, mit großem Einsatz und oft an der Belastungsgrenze. Wenn wir ihnen zusätzliche, gut ausgebildete Kolleginnen und Kollegen zur Seite stellen können, dann stärken wir nicht nur die Pflege – wir stärken unser gesamtes Gesundheitssystem. Diese jungen Menschen sind keine Konkurrenz für unsere heimischen Pflegekräfte. Im Gegenteil: Sie sind eine dringend notwendige Unterstützung und eine spürbare Entlastung.“ Außerdem werde zukünftig ein österreichweit einzigartiges Lehrpflegeheim mit universitärem Charakter geschaffen. Die Nähe zum IMC Krems biete die besten Voraussetzungen für diese innovative Ausbildungsstätte, kündigte die Landesrätin an.

„Die Menschen in Niederösterreich werden immer älter“, sprach Teschl-Hofmeister mit der demografischen Entwicklung einen weiteren Aspekt an. Das sei ein gutes Zeichen für die Gesundheitsversorgung in unserem Land, diese Entwicklung bringe aber auch Herausforderungen mit sich. Herausforderungen, die sich bereits heute aufgrund des Fachkräftemangels zeigen würden, betonte sie. In diesem Zusammenhang informierte sie über den NÖ Pflege- und Betreuungsscheck, das Modell der sozialen Alltagsbegleitung und die Digitalisierung im Pflegebereich.

Markus Golla, Prokurist des International Nursing Centers Krems, sagte, das IMC Krems habe bereits eine langjährige Partnerschaft mit Vietnam, die vor über einem Jahrzehnt vom Bildungspionier Heinz Boyer initiiert wurde. Bei dem Projekt „Pflegeausbildung Vietnam“ gehe es darum, zum einen einen hohen Standard bei der Ausbildung zu gewährleisten und zum anderen die kulturelle Komponente, die österreichische Kultur, in den Unterricht einfließen zu lassen. Alle Schülerinnen und Schüler aus Vietnam würden ihre Ausbildung in Krems erfolgreich abschließen können, so Golla.

Rupert Schreiner von der Landesgesundheitsagentur NÖ hielt fest, dass sich jeder künftige Mitarbeiter und jede künftige Mitarbeiterin aus Vietnam bei der NÖ Landesgesundheitsagentur beworben und die Tests bestanden habe. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter würden gleichbehandelt, und das Ziel sei es, die Kolleginnen und Kollegen nachhaltig und langfristig im Bundesland Niederösterreich zu halten. Letztes Jahr habe die NÖ Landesgesundheitsagentur rund 1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den Pflegebereich neu aufgenommen.

Schülerin Ti Linh Chi Tran betonte, dass sie in Zukunft in Weitra arbeiten werde. Sie habe in den letzten Monaten die Sicherheit und die Ordnung in Niederösterreich und Österreich schätzen gelernt, sagte sie.

Weitere Informationen: Büro LR Christiane Teschl-Hofmeister, Mag. (FH) Dieter Kraus, Pressesprecher, Telefon 02742/9005-12655, E-Mail [email protected], bzw. IMC Krems, Marketing & Öffentlichkeitsarbeit Raphaela Brandstetter, BA, Telefon 02732/802 225, E-Mail [email protected], https://www.imc.ac.at