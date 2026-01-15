„Bewusst gesund“ über Nikotinbeutel – Rauchfrei, aber riskant

Wien (OTS) -

Christine Reiler präsentiert eine neue Ausgabe von „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 17. Jänner 2026, um 17.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON mit folgenden Beiträgen:



Nikotinbeutel – Rauchfrei, aber riskant



Nikotinbeutel, umgangssprachlich auch als „Snus“ bekannt, haben sich innerhalb kurzer Zeit zu einem weit verbreiteten Ersatzprodukt für Zigaretten entwickelt. Die kleinen, tabakfreien Beutel werden unauffällig unter der Lippe getragen und sind in vielen Geschmacksrichtungen erhältlich. Das macht sie für ein breites, vor allem junges Publikum attraktiv. Gleichzeitig weisen Fachleute auf das hohe Abhängigkeitspotenzial und massive gesundheitliche Risiken hin, die mit dem regelmäßigen Konsum verbunden sein können. Denn Nikotin macht süchtig. Es gelangt hier über die Mundschleimhaut in den Blutkreislauf und ins Gehirn.



Studiogespräch: Neue Nikotinprodukte



Der Konsum von Nikotin ist gerade im Wandel: Klassische Zigaretten verlieren an Bedeutung, während neue Produkte wie E-Zigaretten, Vapes, Tabakerhitzer oder Nikotinbeutel einen massiven Aufschwung erleben. Ihr Image als moderne, vermeintlich risikoärmere Alternative verführt viele – zunehmend auch sehr junge Menschen. Doch trotz ihres harmlosen Erscheinungsbildes bleibt Nikotin ein stark abhängig machender Stoff. Der Konsum kann zu gesundheitlichen Risiken wie Herz-Kreislauf-Belastungen, Schäden an den Atemwegen und negativen Auswirkungen auf das Nervensystem führen, erläutert die Pneumologin Dr. Robab Breyer-Kohansal.



Rheuma Nurses – Begleitung ab der Diagnose



Rheumatische Erkrankungen können den Alltag der Betroffenen erheblich einschränken. Um Patientinnen und Patienten frühzeitig zu unterstützen, setzen immer mehr Einrichtungen auf speziell ausgebildete „Rheuma Nurses“. Sie begleiten Betroffene ab der Diagnose, bieten individuelle Beratung und helfen dabei, den Umgang mit Schmerzen, Bewegungseinschränkungen und Alltagssituationen zu erleichtern. Durch ihre kontinuierliche Betreuung tragen die sogenannten „Rheuma Nurses“ dazu bei, Selbstkompetenz zu stärken, Unsicherheiten abzubauen und die Lebensqualität der Patientinnen und Patienten nachhaltig zu verbessern. Das Konzept zeigt, wie gezielte Pflegeangebote eine zentrale Rolle in der modernen, patientenorientierten Versorgung einnehmen können.



„Bewusst gesund“-Tipp: Achalasie



Eine sehr viel seltenere Erkrankung als Rheuma ist „Achalasie“. Darunter versteht man eine Funktionsstörung der Speiseröhre, bei der sich der untere Schließmuskel zum Magen nicht richtig öffnet. Die Speiseröhre kann die Nahrung dadurch nur schwer oder gar nicht in den Magen transportieren, was zu Schluckbeschwerden, Aufstoßen und Schmerzen führt. Achalasie ist eine gutartige, aber lebenslange, also chronische Erkrankung. Wichtig bei dieser Erkrankung sind die fortlaufende Behandlung und regelmäßige Kontrollen. Welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt, erklärt Prof. Dr. Siegfried Meryn.



Kneippen – aktueller denn je!



Bevor die Fastenzeit beginnt, suchen viele Menschen nach Wegen, Körper und Seele in Einklang zu bringen. Das Kneippen bietet dafür den idealen Einstieg: eine traditionelle, ganzheitliche Methode zur Stärkung der Gesundheit, die auf den Lehren von Sebastian Kneipp beruht – und heute aktueller ist denn je. Einfache Anwendungen wie Wassertreten, Armbäder oder Wechselgüsse regen die Durchblutung an, fördern die Abwehrkräfte und schenken neue Energie. Warum dieses Verfahren aus dem 19. Jahrhundert gerade wieder im Trend liegt, und wie es speziell jetzt im Winter das Immunsystem stärkt, zeigt „Bewusst gesund“.