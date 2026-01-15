  • 15.01.2026, 10:37:03
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AVISO Pressekonferenz: Bilanz – Ein Jahr Einweg-Pfandsystem in Österreich

Wien (OTS) - 

Sehr geehrte Medienvertreter:innen,

vor einem Jahr startete eines der größten Kreislaufwirtschaftsprojekte Österreichs: Mit 1. Jänner 2025 wurde das Einwegpfand auf Getränkeverpackungen aus Kunststoff und Metall erfolgreich eingeführt. Seither trägt das Pfandsystem maßgeblich dazu bei, wertvolle Materialien im Kreislauf zu halten und wirkt gleichzeitig dem achtlosen Wegwerfen von Getränkeverpackungen in der Natur entgegen.

Nach einem Jahr wird nun Bilanz gezogen: Im Rahmen einer Pressekonferenz am Mittwoch, 28. Jänner 2026 um 11:30 Uhr informiert EWP Recycling Pfand Österreich gemeinsam mit Herrn Umweltminister Norbert Totschnig über den aktuellen Stand des Einweg-Pfandsystems in Österreich. Dabei werden unter anderem die aktuellen Zahlen sowie erstmalig die Sammelquote präsentiert. Dazu laden wir Sie herzlich ein.

Ihre Gesprächspartner:innen vor Ort:

  • Norbert Totschnig, Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft
  • Monika Fiala, Geschäftsführerin EWP Recycling Pfand Österreich

Bilanz: Ein Jahr Einwegpfand

Mittwoch, 28. Jänner 2026
APA Pressezentrum
Laimgrubengasse 10, 1060 Wien
Beginn: 11:30 Uhr

Wir freuen uns, Sie vor Ort begrüßen zu dürfen und bitten um eine Zu- bzw. Absage bis Dienstag, 27. Jänner 2026, an [email protected] bzw. +43 664 354 23 77.

Mit freundlichen Grüßen,
das EWP-Team bei Purtscher Relations

Bilanz: Ein Jahr Einwegpfand

Datum: 28.01.2026, 11:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: APA Pressezentrum
Laimgrubengasse 10
1060 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Purtscher Relations
Telefon: +43/1/505 01 18
E-Mail: [email protected]
www.purtscherrelations.at

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[Mittwoch, 28.01.2026, 11:30]

EWP Recycling Pfand Österreich gGmbH

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