Asparn an der Zaya / Wien (OTS) -

Die Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien beteiligt sich mit 10 Prozent am AUSTRIAN WORLD SUMMIT Solutions Hub in Asparn an der Zaya. Mit diesem Schritt vertiefen beide Organisationen ihre Zusammenarbeit und setzen ein starkes Zeichen für praxisnahe Klima- Umweltschutzlösungen, regionale Wertschöpfung und nachhaltige Innovationen.

Der AUSTRIAN WORLD SUMMIT Solutions Hub versteht sich als Ort, an dem Lösungen für einen gesunden Planeten entwickelt, erprobt und skaliert werden. Im Mittelpunkt stehen konkrete Projekte in den Bereichen erneuerbare Energie, Kreislaufwirtschaft, Biodiversität und nachhaltige Landwirtschaft. Ziel ist es, ökologische Verantwortung mit wirtschaftlicher Tragfähigkeit zu verbinden und Lösungen aus dem ländlichen Raum international sichtbar zu machen.

Ein zentrales Arbeitsfeld ist die Energiegemeinschaft am Standort Asparn an der Zaya. Mit dem Stromanbieter AURI besteht in diesem Zusammenhang bereits seit einiger Zeit eine erste erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen dem Solutions Hub und Raiffeisen. Die regionale Energiegemeinschaft zeigt exemplarisch, wie lokale Energieproduktion, intelligente Steuerung und gemeinschaftliche Nutzung zu mehr Versorgungssicherheit, geringeren Emissionen und regionaler Wertschöpfung führen können.

Ein weiterer aktueller Schwerpunkt ist der Wild Solutions Park, ein innovativer Natur- und Lösungsraum angrenzend an den Solutions Hub. Hier werden mit zahlreichen anderen Organisationen naturbasierte Lösungen für Klimaanpassung, Biodiversität und nachhaltige Landnutzung entwickelt und erlebbar gemacht – von Renaturierungsprojekten bis hin zu Bildungs- und Demonstrationsformaten für Kinder/Jugendliche, die Öffentlichkeit und Unternehmen.

Monika Langthaler, Direktorin der Schwarzenegger Climate Initiative, betont: „Der AUSTRIAN WORLD SUMMIT Solutions Hub ist unser Labor für konkrete Lösungen. Mit Raiffeisen gewinnen wir einen starken Partner, der regionale Verantwortung, wirtschaftliche Kompetenz und Zukunftsorientierung verbindet. Gemeinsam wollen wir zeigen, dass Klima- und Umweltschutz keine abstrakten Ziele sind, sondern vor Ort beginnt – mit konkreten Projekten, die auch Wirkung entfalten.“

Auch Michael Höllerer, Generaldirektor Raiffeisen Niederösterreich-Wien, unterstreicht die strategische Bedeutung der Beteiligung: „Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Teil unseres Kerngeschäfts. Die Beteiligung am AUSTRIAN WORLD SUMMIT Solutions Hub ermöglicht es uns, innovative Modelle wie Energiegemeinschaften, naturbasierte Lösungen und neue Formen der Zusammenarbeit mit einem kompetenten Partner voranzutreiben. Am Ende des Tages geht es darum, unsere Kundinnen und Kunden aktiv bei der Energiewende zu begleiten. Unser gemeinsames Engagement steht hier beispielhaft für die Zukunft – innovativ, klimafreundlich und konsequent an den Bedürfnissen der Menschen ausgerichtet.“

Mit der Beteiligung der Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien wird der AUSTRIAN WORLD SUMMIT Solutions Hub weiter gestärkt: als Plattform für Kooperation, Innovation und Umsetzung konkreter Lösungen für Umwelt, Klima und eine lebenswerte Zukunft.

Fotos und weitere Infos unter: https://www.schwarzeneggerclimateinitiative.com/sci-presse-de/raiffeisen-holding-niederosterreich-wien-beteiligt-sich-mit-10-prozent-am-austrian-world-summit-solutions-hub/