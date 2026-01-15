Wikipedia wird 25: Österreichische Institutionen beschenken die Wikipedia

Wien (OTS) -

Die Wikipedia wird heute 25 Jahre alt. Zu diesem Anlass treffen sich tausende Teilnehmende aus aller Welt zur virtuellen Geburtstagsfeier. In Österreich feiert die Community mit Stammtischen in Graz, Linz, Innsbruck und Wien.

Außerdem stellen sich namhafte österreichische Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen an die Seite der Enzyklopädie. Im Rahmen der Jubiläumsaktion „25 Jahre Wikipedia – 25 Geschenke!“ digitalisieren und befreien sie ausgewählte Sammlungsobjekte, die nun erstmals mit offenen Lizenzen auf Wikimedia Commons für die Allgemeinheit bereitstehen. Wikimedia Österreich koordiniert die österreichische Beteiligung an dieser gemeinschaftlichen Wissensspende.

Seit ihrem Start im Jahr 2001 ist die Wikipedia zur zentralen Anlaufstelle für frei zugängliches Wissen geworden. Dieses Jahrhundertprojekt wird von Ehrenamtlichen getragen und durch Organisationen wie Wikimedia Österreich unterstützt. Die großangelegte Geschenkaktion demonstriert die wachsende Verbindung zwischen etablierten Gedächtnisinstitutionen und der partizipativen Kraft offener Digitalprojekte.

Diese österreichischen Häuser beteiligen sich an der Jubiläumsaktion:

Belvedere (Wien)

FMS/PTS Wien 3 (Wien)

Karikaturmuseum Krems (Krems)

MAK – Museum für angewandte Kunst (Wien)

MuseumsQuartier Wien (Wien)

Naturhistorisches Museum Wien (Wien)

Universität Innsbruck (Innsbruck)

Wien Museum (Wien)

Befreites Kulturerbe für globale Nutzung

Die freigegebenen Medien – darunter Kunstwerke, historische Aufnahmen oder wissenschaftliche Dokumente – stehen ab sofort nicht nur für die Bebilderung der Enzyklopädie, sondern auch für Bildung, kreative Projekte und Forschung zur Verfügung. Dies beseitigt rechtliche Hürden und eröffnet neue Möglichkeiten der Wissensvermittlung und kulturellen Teilhabe.