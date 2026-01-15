  • 15.01.2026, 08:51:03
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  • OTS0012

Abschnittsweise Glättebildung durch gefrierenden Nebel

Bodennebel in weiten Teilen Niederösterreichs

St. Pölten (OTS) - 

Die Fahrbahnen der Straßen in Niederösterreich sind am heutigen Donnerstag großteils salznass. Im Raum Weitra, Groß Gerungs, Pöggstall, Spitz, Krems, Melk, Mank, Amstetten, Scheibbs, Waidhofen/Ybbs, Gaming, St. Pölten, Kirchberg/Pielach, Lilienfeld, Pottenbrunn, Herzogenburg, Neulengbach, Neunkirchen und Gloggnitz kommt es abschnittsweise zur Glättebildung durch gefrierenden Nebel. Im Waldviertel und im Mostviertel muss vereinzelt in Walddurchfahrten und an exponierten Stellen mit gestreuten Schneefahrbahnen gerechnet werden. Die erforderlichen Streueinsätze sind überall im Gange.

Kettenpflicht besteht aktuell für Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen auf der L 7078 von Maigen bis Purkersdorf sowie auf der L 7133 von Gut/Steg bis Oberndorf. Im Raum Eggenburg, Hollabrunn, Bruck/Leitha, Kirchberg/W., Mödling, Neulengbach, Tulln, Gänserndorf, Groß Enzersdorf, Geras, Wolkersdorf, Zistersdorf, Baden, Gloggnitz, Neunkirchen, Herzogenburg, Kirchberg/P., Lilienfeld, Mank, Melk, St. Pölten, Pottenbrunn, Amstetten, Blindenmarkt, Korneuburg, Haag, St. Peter/Au, Scheibbs, Waidhofen/Ybbs, Krems, Langenlois, Pöggstall, Persenbeug, Raabs/Thaya, Waidhofen/Thaya, Retz, Atzenbrugg und Bruck/Leitha kommt es abschnittsweise zu Bodennebel mit Sichtweiten zwischen 30 und 100 Metern. Die Temperaturen beliefen sich heute in der Früh auf zwischen -6 Grad Celsius in Neunkirchen, Gaming und Waidhofen/Ybbs und +5 Grad Celsius in Gloggnitz und Ottenschlag.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, unter 02742/9005-60268 oder per E-Mail an [email protected]

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Amt der NÖ Landesregierung, Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
Mag. Ing. Johannes Seiter
Telefon: 02742/9005-12174
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