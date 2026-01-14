  • 14.01.2026, 17:02:33
  • /
  • OTS0150

Der leiseste Luxus der Alpen: Erster Winterweitwanderweg am Hochkönig

Viele Menschen sehnen sich im Winter nach bewusster Abwechslung. Stille gewinnt dabei immer mehr an Wert. Ein neues Wintererlebnis mit verschiedenen Blicken ins Hochkönig-Massiv.

Zweite Etappe des ersten Winterweitwanderwegs am Hochkönig-Massiv: Winterliche Landschaft am ersten Winterweitwanderweg Österreichs als Sternwanderung, mit täglicher Rückkehr in dieselbe Unterkunft. Autofreie Mobilität und regionale Kulinarik sind integraler Bestandteil des Erlebnisses.

Jede Etappe eröffnet neue Blicke ins Hochkönig-Massiv und erzählt ihre eigene Geschichte – von Kultur und Geschichte der Orte, besonderen Naturschauspielen und den Menschen der Region. Zudem sind das kulinarische Erlebnis und die autofreie Fortbewegung vor Ort zentrale Bestandteile des Konzepts und fest im Nachhaltigkeitsschwerpunkt unserer Region verankert

Nicola Woisetschläger, Produktmanagerin des Tourismusverbandes Hochkönig.

1/1
Villach/Hochkönig (OTS) - 

Der Winter verliert für viele seine Eindeutigkeit. Er ist nicht mehr nur Saison für Pistenkilometer, sondern zunehmend ein Möglichkeitsraum: für Bewegung ohne Leistungsdruck, für Stille statt Dauerbeschallung, für Erholung, die aus dem eigenen Rhythmus entsteht. Je lauter der Alltag, desto mehr gewinnt das Leise an Wert – und die Langsamkeit an Bedeutung.

Keine Neuerschließung, keine Inszenierung – nur bewusst genutzte Infrastruktur: Vier Tage, drei Übernachtungen, 39 Kilometer – das sind die Eckdaten des Winterweitwanderweges. Das neue Angebot ergänzt das klassische Winterangebot um eine naturnahe, klimatisch resiliente Alternative abseits der Piste. Gewandert wird auf bestehenden, präparierten Wegen zwischen Maria Alm und Dienten. Dank des moderaten Höhenprofils sind die Etappen mit solider Grundkondition für eine breite Zielgruppe gut machbar.

„Jede Etappe eröffnet neue Blicke ins Hochkönig-Massiv und erzählt ihre eigene Geschichte – von Kultur und Geschichte der Orte, besonderen Naturschauspielen und den Menschen der Region. Zudem sind das kulinarische Erlebnis und die autofreie Fortbewegung vor Ort zentrale Bestandteile des Konzepts und fest im Nachhaltigkeitsschwerpunkt unserer Region verankert“, so Nicola Woisetschläger, Produktmanagerin des Tourismusverbandes Hochkönig.

Vom Luxus des Bleibens beim Weitwandern: Das Angebot ist als Sternenwanderung konzipiert. Die tägliche Rückkehr in dieselbe Unterkunft macht Kofferpacken überflüssig, stärkt die Bindung zur Region und hält die Wertschöpfung vor Ort. Gleichzeitig bleibt mehr Zeit für tiefere Erholung. Die Etappen lassen sich je nach Wetter, Kondition oder persönlicher Vorliebe flexibel anpassen oder tauschen.

Mit dem neuen Winterweitwanderangebot wird der Winter am Hochkönig nicht neu erfunden, sondern behutsam erweitert. Das touristische Portfolio gewinnt an Vielfalt, der alpine Winter an zeitgemäßer Qualität.

Stille als neue Qualität im Wintertourismus

Vier Tage Winterweitwandern: stille Wege, autofreie Mobilität und tägliche Rückkehr in dieselbe Unterkunft – eine naturnahe Alternative abseits der Piste, mit Kulinarik als Teil des Erlebnisses.

Rückfragen & Kontakt

Österreichs Wanderdörfer e.V.
Mag. Monika Pripfl, B.A.
Telefon: +43 (0) 4242/25 75 30 - 205
E-Mail: [email protected]
Website: www.wanderdoerfer.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | T79

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

Vorschau Bild von Zweite Etappe des ersten Winterweitwanderwegs am Hochkönig-Massiv: Winterliche Landschaft am ersten Winterweitwanderweg Österreichs als Sternwanderung, mit täglicher Rückkehr in dieselbe Unterkunft. Autofreie Mobilität und regionale Kulinarik sind integraler Bestandteil des Erlebnisses. [Bild, 1.03MB]

Österreichs Wanderdörfer

Rückfragen & Kontakt

Österreichs Wanderdörfer e.V.
Mag. Monika Pripfl, B.A.
Telefon: +43 (0) 4242/25 75 30 - 205
E-Mail: [email protected]
Website: www.wanderdoerfer.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright