Nachhaltige Geschäftsentwicklung: BDO Austria steigert Umsatz und beteiligt alle Mitarbeiter:innen am Gewinn

Wien (OTS) -

„Vertrauen und der Fokus auf langfristiges Denken prägen unsere Kund:innenbeziehungen schon seit vielen Jahren. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten zeigt sich der wechselseitige Wert dieser Zusammenarbeit“, erklärt Peter Bartos, Partner und Geschäftsführer bei BDO. „Unsere stabilen Geschäftszahlen und unser nachhaltiger Erfolg sind vor allem das Resultat dieser langjährigen Partnerschaften.“

Der Umsatz der BDO Austria Gruppe wuchs im Geschäftsjahr 2024/25 um 4,8% auf EUR 156 Mio. Mit Eröffnung des Standorts Innsbruck im Frühjahr 2025 und dem Onboarding von Christian Gerstgrasser und seinem Schlinser Team in Vorarlberg hat BDO nun österreichweit 14 Niederlassungen. An ihnen sind über 1.200 Mitarbeiter:innen tätig und beraten Kund:innen in den Bereichen Audit & Assurance, Tax, Advisory sowie Business Service & Outsourcing.

„Gerade in einem volatilen Marktumfeld zeigt sich, wie wertvoll gegenseitiges Commitment und Verlässlichkeit sind. Dies gilt selbstverständlich auch auf Mitarbeiter:innenseite. Deshalb belohnen wir das großartige Engagement unserer Teams wieder on top mit einer Gewinnbeteiligung von EUR 2.000 für jede Mitarbeiter:in bzw. EUR 4.000 für jede Führungskraft“, so Peter Bartos.

Das internationale BDO Netzwerk verzeichnete ein Umsatzwachstum von 4% auf USD 11 Mrd. Weltweit sind 95.000 Mitarbeiter:innen (+3%) an über 870 Standorten in 169 Ländern für BDO im Einsatz.