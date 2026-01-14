Wirtschafts-Staatssekretärin Zehetner gratuliert Martha Schultz zur Angelobung als Präsidentin der Wirtschaftskammer Österreich

Wien (OTS) -

Wirtschafts-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner gratuliert Martha Schultz herzlich zur Angelobung als Präsidentin der Wirtschaftskammer Österreich. „Martha Schultz ist eine profilierte Unternehmerin mit einem klaren Blick für wirtschaftliche Zusammen-hänge, internationale Märkte und die Chancen der Digitalisierung. Sie weiß aus eigener Erfahrung, was Betriebe brauchen, um national wie international wettbewerbsfähig zu bleiben“, betont Zehetner. „Dass erstmals eine Frau an der Spitze der Wirtschaftskammer steht, ist ein starkes Signal. Ausschlaggebend ist jedoch ihre unternehmerische Kompetenz – sie ist ein klarer Gewinn für den Wirtschaftsstandort Österreich.“

Mit Blick auf die kommenden Jahre skizziert Zehetner die zentralen Aufgaben: „Die Wirtschaftskammer muss sich konsequent als moderne Serviceorganisation weiterentwickeln – als Partnerin, die Gründungen aktiv begleitet, Internationalisierung vorantreibt und Skills sowie Qualifikation in den Mittelpunkt stellt.“ Schultz verstehe Sozialpartnerschaft nicht als Verwaltung des Status quo, sondern als Gestaltungsauftrag, so Zehetner: „Sie denkt Reformen und wirtschaftliche Weiterentwicklung zusammen. Genau diese Haltung braucht unser Land.“ Ihre internationale Erfahrung, unter anderem als ehemalige Vizepräsidentin von EUROCHAMBRES, dem Dachverband der europäischen Industrie- und Handelskammern, ist dabei ein klarer Mehrwert. „Österreich ist dann erfolgreich, wenn es in einem starken europäischen Wirtschaftsraum selbstbewusst mitgestaltet und seine Interessen aktiv einbringt."

Abschließend unterstreicht Zehetner die Bedeutung der künftigen Zusammenarbeit: „Martha Schultz ist eine wichtige Partnerin für den Wirtschaftsstandort Österreich. Ich freue mich auf eine enge Reform- und Zukunftspartnerschaft, in der wir gemeinsam Unternehmertum stärken und die Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes nachhaltig sichern.“