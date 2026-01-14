  • 14.01.2026, 15:47:32
  • /
  • OTS0143

Wirtschafts-Staatssekretärin Zehetner gratuliert Martha Schultz zur Angelobung als Präsidentin der Wirtschaftskammer Österreich

Profilierte Unternehmerin mit klarem Blick auf den Standort - Fokus auf Reformen, Zukunft und wirtschaftlichen Aufschwung

Wien (OTS) - 

Wirtschafts-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner gratuliert Martha Schultz herzlich zur Angelobung als Präsidentin der Wirtschaftskammer Österreich. „Martha Schultz ist eine profilierte Unternehmerin mit einem klaren Blick für wirtschaftliche Zusammen-hänge, internationale Märkte und die Chancen der Digitalisierung. Sie weiß aus eigener Erfahrung, was Betriebe brauchen, um national wie international wettbewerbsfähig zu bleiben“, betont Zehetner. „Dass erstmals eine Frau an der Spitze der Wirtschaftskammer steht, ist ein starkes Signal. Ausschlaggebend ist jedoch ihre unternehmerische Kompetenz – sie ist ein klarer Gewinn für den Wirtschaftsstandort Österreich.“

Mit Blick auf die kommenden Jahre skizziert Zehetner die zentralen Aufgaben: „Die Wirtschaftskammer muss sich konsequent als moderne Serviceorganisation weiterentwickeln – als Partnerin, die Gründungen aktiv begleitet, Internationalisierung vorantreibt und Skills sowie Qualifikation in den Mittelpunkt stellt.“ Schultz verstehe Sozialpartnerschaft nicht als Verwaltung des Status quo, sondern als Gestaltungsauftrag, so Zehetner: „Sie denkt Reformen und wirtschaftliche Weiterentwicklung zusammen. Genau diese Haltung braucht unser Land.“ Ihre internationale Erfahrung, unter anderem als ehemalige Vizepräsidentin von EUROCHAMBRES, dem Dachverband der europäischen Industrie- und Handelskammern, ist dabei ein klarer Mehrwert. „Österreich ist dann erfolgreich, wenn es in einem starken europäischen Wirtschaftsraum selbstbewusst mitgestaltet und seine Interessen aktiv einbringt."

Abschließend unterstreicht Zehetner die Bedeutung der künftigen Zusammenarbeit: „Martha Schultz ist eine wichtige Partnerin für den Wirtschaftsstandort Österreich. Ich freue mich auf eine enge Reform- und Zukunftspartnerschaft, in der wir gemeinsam Unternehmertum stärken und die Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes nachhaltig sichern.“

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus

[email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | MWA

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus

[email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright