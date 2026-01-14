Denns BioMarkt startet eigene Kunden-App – ein Meilenstein für den Bio-Fachhandel

Wien (OTS) -

Mareike Nossol, Geschäftsführung der dennree Gruppe: „ Unser Ziel ist es, die führende Position im Bio-Fachhandel in Deutschland und Österreich weiter auszubauen und an die Erfolge der vergangenen Jahre anzuknüpfen: Nach einem starken Jahr 2024 und einem noch erfolgreicheren Jahr 2025 wollen wir 2026 den Wachstumskurs fortsetzen. Gleichzeitig ist die App ein klares Bekenntnis zur Kundennähe: Wir möchten unseren Kund*innen ein intuitiv bedienbares und sehr übersichtliches Einkaufserlebnis bieten, das Bio-Qualität und unkomplizierte digitale Innovation perfekt vereint. “

Oliver Dobbs, Geschäftsleitung Denns BioMarkt Österreich: “ Die neue Denns Bio App bietet unseren Kund*innen neben bekannten Kundenkarten-Funktionen, wie dem Sammeln von Cashback-Beträgen, eine Vielzahl zusätzlicher Vorteile wie laufend wechselnde, attraktive Coupon-Angebote, Einkaufslisten, hunderte Rezeptvorschläge sowie moderne Wallet-Funktionen wie der Möglichkeit, Guthaben zu verschenken. Bei der App-Entwicklung hatten wir neben jüngeren, digital-affinen Kundengruppen immer auch Menschen im Blick, die an der gewohnten, physischen Kundenkarte festhalten wollen. App und Kundenkarte gehen künftig ‘Hand in Hand’ – unsere Kund*innen haben die Wahl! "

Kund*innen sammeln bei jedem Einkauf bei Denns BioMarkt Cashback und erhalten wöchentlich attraktive Rabatte und Coupons. Zudem ist die App voller nützlicher Services: Kund*innen können beispielsweise durch über 800 Rezepte stöbern, sie mit anderen App-Nutzer*innen teilen und Einkaufslisten erstellen. Außerdem schont die „Denns Bio App“ wertvolle Ressourcen, denn sie spart Papiergutscheine, postalische Mailings und gedruckte Kassabons ein.

Die Services der „Denns Bio App” auf einen Blick:

Willkommensrabatt: Nutzer*innen erhalten einen exklusiven Rabatt bei der ersten Registrierung in der App.

Nutzer*innen erhalten einen exklusiven Rabatt bei der ersten Registrierung in der App. Attraktive Coupons und Rabatte: Nutzer*innen erhalten jede Woche neue exklusive Coupons und Rabatte.

Nutzer*innen erhalten jede Woche neue exklusive Coupons und Rabatte. Cashback-System: Bei jedem Einkauf können Kund*innen sparen und zusätzlich von exklusiven App-Rabatten profitieren.

Bei jedem Einkauf können Kund*innen sparen und zusätzlich von exklusiven App-Rabatten profitieren. Flexibles Guthaben: Guthaben wächst durch Cashback oder individuelle Aufladungen direkt in der App. Mit nur einer E-Mail-Adresse lässt sich Guthaben einfach und sicher an andere App-Nutzer*innen übertragen.

Guthaben wächst durch Cashback oder individuelle Aufladungen direkt in der App. Mit nur einer E-Mail-Adresse lässt sich Guthaben einfach und sicher an andere App-Nutzer*innen übertragen. Digitaler Kassabon: Nach dem Einkauf wird der Bon automatisch in der App gespeichert – für eine übersichtliche Dokumentation und unkomplizierte Reklamationen.

Nach dem Einkauf wird der Bon automatisch in der App gespeichert – für eine übersichtliche Dokumentation und unkomplizierte Reklamationen. Digitale Prospekte: Alle aktuellen Angebote der Denns BioMärkte sind jederzeit bequem in der App abrufbar.

Alle aktuellen Angebote der Denns BioMärkte sind jederzeit bequem in der App abrufbar. Rezeptewelt: Die App bietet zahlreiche Rezepte zum Nachkochen. Zutaten können direkt auf den digitalen Einkaufszettel übernommen werden.

Die App bietet zahlreiche Rezepte zum Nachkochen. Zutaten können direkt auf den digitalen Einkaufszettel übernommen werden. Digitale Einkaufsliste: Digitale Einkaufslisten lassen sich einfach erstellen und mit anderen Nutzer*innen teilen.

Die „Denns Bio App“ ist ab dem 14. Januar 2026 im Apple App Store und im Play Store verfügbar.