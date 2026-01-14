Lopatka gratuliert Martha Schultz zur Angelobung an die Spitze der Wirtschaftskammer

Wien/Brüssel (OTS) -

„Martha Schultz steht für unternehmerische Erfahrung, Dialogfähigkeit und einen klaren Blick auf die Herausforderungen des Standorts Österreich. Ihre Bestätigung ist ein starkes Signal für Reformbereitschaft und Erneuerung zugleich“, betont Lopatka.

Gerade in einer Phase großer wirtschaftlicher Umbrüche brauche es eine starke Interessenvertretung, die sich entschlossen für Wettbewerbsfähigkeit, Entlastung der Betriebe und verlässliche Rahmenbedingungen einsetze – national wie europäisch. „Die Unternehmen – insbesondere die vielen KMU – stehen unter massivem Druck durch Bürokratie, hohe Energiepreise und internationale Unsicherheiten. Hier braucht es klare Stimmen und praxisnahe Lösungen“, so Lopatka.

Mit Blick auf die europäische Ebene unterstreicht Lopatka die Bedeutung einer engen Zusammenarbeit: „Martha Schultz bringt auch wertvolle Erfahrung aus Brüssel mit, ist hier bestens vernetzt und wird als verlässliche und kompetente Ansprechpartnerin geschätzt. Die Wirtschaftspolitik wird in hohem Maß auf EU-Ebene mitentschieden – umso wichtiger ist es, dass die Interessen der österreichischen Betriebe frühzeitig und wirksam eingebracht werden.“

Abschließend wünscht Lopatka der neuen Präsidentin viel Erfolg für ihre Aufgabe: „Ich bin überzeugt, dass Martha Schultz die Wirtschaftskammer mit Sachlichkeit, Verantwortung und klarer Haltung führen wird. Martha Schultz ist in Tirol und Brüssel zuhause.“