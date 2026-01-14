AVISO: Europäische Migrationswende – nationale Maßnahmen zur Umsetzung des Asylpakts

Wien (OTS) -

Innenminister Gerhard Karner, Staatssekretär Jörg Leichtfried und Bundesministerin für europäische und internationale Angelegenheiten, Beate Meinl-Reisinger, informieren am 15. Jänner 2025 um 12 Uhr im Rahmen einer Pressekonferenz über die nationalen Maßnahmen zur Umsetzung des Asylpakts.

Der nun beschlossene Asylpakt sieht unter anderem die weitere Stärkung des EU-Außengrenzschutzes und die Registrierung von Migrantinnen und Migranten direkt an den Außengrenzen vor.

Wann: 15. Jänner 2025, 12 Uhr

Wo: Festsaal des Innenministeriums, Herrengasse 7, 1010 Wien

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung notwendig.

Akkreditierungs-Link: https://tinyurl.com/49yvve73

Europäische Migrationswende – nationale Maßnahmen zur Umsetzung des Asylpakts

Pressekonferenz mit Innenminister Karner, Staatssekretär Leichtfried und Außenministerin Meinl-Reisinger

Datum: 15.01.2026, 12:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Festsaal des Innenministeriums

Herrengasse 7

1010 Wien

URL: https://tinyurl.com/49yvve73