- 14.01.2026, 14:43:32
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AVISO: Europäische Migrationswende – nationale Maßnahmen zur Umsetzung des Asylpakts
Pressekonferenz mit Innenminister Karner, Staatssekretär Leichtfried und Außenministerin Meinl-Reisinger, 15. Jänner 2026, 12 Uhr
Innenminister Gerhard Karner, Staatssekretär Jörg Leichtfried und Bundesministerin für europäische und internationale Angelegenheiten, Beate Meinl-Reisinger, informieren am 15. Jänner 2025 um 12 Uhr im Rahmen einer Pressekonferenz über die nationalen Maßnahmen zur Umsetzung des Asylpakts.
Der nun beschlossene Asylpakt sieht unter anderem die weitere Stärkung des EU-Außengrenzschutzes und die Registrierung von Migrantinnen und Migranten direkt an den Außengrenzen vor.
Wann: 15. Jänner 2025, 12 Uhr
Wo: Festsaal des Innenministeriums, Herrengasse 7, 1010 Wien
Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung notwendig.
Akkreditierungs-Link: https://tinyurl.com/49yvve73
Europäische Migrationswende – nationale Maßnahmen zur Umsetzung des Asylpakts
Pressekonferenz mit Innenminister Karner, Staatssekretär Leichtfried und Außenministerin Meinl-Reisinger
Datum: 15.01.2026, 12:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Festsaal des Innenministeriums
Herrengasse 7
1010 Wien
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Inneres
Ministerialrat Markus Haindl, BA MA
Pressesprecher des Bundesministers
Telefon: +43 (0) 1-531 26 – 90 1021
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