Niessl: „Ohne Prävention wird jede Gesundheitsreform scheitern“

Wien (OTS) -

Sport Austria-Präsident Hans Niessl kritisiert scharf, dass Sport und Bewegung in der aktuellen politischen Debatte über die Reform und Entlastung des österreichischen Gesundheitssystems faktisch keine Rolle spielen. Diesen Standpunkt hat Niessl in zahlreichen Gesprächen mit Politiker:innen aller Parteien sowie auch gegenüber Gesundheitsministerin Korinna Schumann immer wieder klar betont. Trotz eindeutig belegter wissenschaftlicher Erkenntnisse werde jener Bereich ignoriert, der langfristig Kosten senkt, Wartezeiten reduziert und die Lebensqualität der Bevölkerung erhöht.

„Es ist völlig unverständlich, dass in der politischen Diskussion über die Reform des milliardenschweren Gesundheitssystems niemand ernsthaft darüber spricht, dort zu investieren, wo immens große Einsparungseffekte liegen: in der Primärprävention durch Sport und Bewegung“, so Niessl.

Weitere Informationen: https://link.sportaustria.at/gesundheitsreform