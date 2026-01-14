  • 14.01.2026, 14:34:02
  • /
  • OTS0124

Niessl: „Ohne Prävention wird jede Gesundheitsreform scheitern“

Wien (OTS) - 

Sport Austria-Präsident Hans Niessl kritisiert scharf, dass Sport und Bewegung in der aktuellen politischen Debatte über die Reform und Entlastung des österreichischen Gesundheitssystems faktisch keine Rolle spielen. Diesen Standpunkt hat Niessl in zahlreichen Gesprächen mit Politiker:innen aller Parteien sowie auch gegenüber Gesundheitsministerin Korinna Schumann immer wieder klar betont. Trotz eindeutig belegter wissenschaftlicher Erkenntnisse werde jener Bereich ignoriert, der langfristig Kosten senkt, Wartezeiten reduziert und die Lebensqualität der Bevölkerung erhöht.

„Es ist völlig unverständlich, dass in der politischen Diskussion über die Reform des milliardenschweren Gesundheitssystems niemand ernsthaft darüber spricht, dort zu investieren, wo immens große Einsparungseffekte liegen: in der Primärprävention durch Sport und Bewegung“, so Niessl.

Weitere Informationen: https://link.sportaustria.at/gesundheitsreform

Rückfragen & Kontakt

Sport Austria - Österr. Bundes-Sportorganisation
Mag. Georg Höfner-Harttila
Telefon: 01/594 44 55 18
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.sportaustria.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | BSO

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Sport Austria

Rückfragen & Kontakt

Sport Austria - Österr. Bundes-Sportorganisation
Mag. Georg Höfner-Harttila
Telefon: 01/594 44 55 18
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.sportaustria.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright