- 14.01.2026, 14:17:32
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- OTS0118
Einladung zu Empfang mit US-Botschafter Art Fisher
Anlässlich der Jubiläen 250 Jahre USA und 80 Jahre ÖAG laden wir herzlich zu einem Empfang mit US-Botschafter Art Fisher ein.
Anmeldung unter [email protected].
Empfang US-Botschafter Art Fisher
Datum: 21.01.2026, 18:30 Uhr
Art: Jahrestag
Ort: ÖAG-Clubräume
Stallburggasse 2/Mezzanin
1010 Wien
Österreich
URL: https://www.oag.at
Rückfragen & Kontakt
Österreichisch Amerikanische Gesellschaft
Mag. Rainer Newald - Generalsekretär
Telefon: +436642827608
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.oag.at
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