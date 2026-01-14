  • 14.01.2026, 14:17:32
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  • OTS0118

Einladung zu Empfang mit US-Botschafter Art Fisher

Wien (OTS) - 

Anlässlich der Jubiläen 250 Jahre USA und 80 Jahre ÖAG laden wir herzlich zu einem Empfang mit US-Botschafter Art Fisher ein.

Anmeldung unter [email protected].

Empfang US-Botschafter Art Fisher

Datum: 21.01.2026, 18:30 Uhr

Art: Jahrestag

Ort: ÖAG-Clubräume
Stallburggasse 2/Mezzanin
1010 Wien
Österreich

URL: https://www.oag.at

Rückfragen & Kontakt

Österreichisch Amerikanische Gesellschaft
Mag. Rainer Newald - Generalsekretär
Telefon: +436642827608
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.oag.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | OAM

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Anhang

[Mittwoch, 21.01.2026, 18:30]

Österreichisch-Amerikanische Gesellschaft

Rückfragen & Kontakt

Österreichisch Amerikanische Gesellschaft
Mag. Rainer Newald - Generalsekretär
Telefon: +436642827608
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.oag.at

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