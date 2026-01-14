Neuer Asylkurs der Bundesregierung ist ein Schritt in die richtige Richtung – Kärntner Weg findet Eingang in die Bundespolitik

Klagenfurt (OTS) -

Der von der Bundesregierung eingeschlagene Weg im Bereich Asyl, Migration und Integration ist ausdrücklich zu begrüßen. Österreich setzt damit ein klares Zeichen: Humanität und Ordnung gehören zusammen – und Regeln gelten für alle, die in unserem Land leben.

„Ich freue mich, dass die Bundesregierung den Kärntner Weg übernehmen möchte und es eine Hausordnung nicht nur für Kärnten, sondern für ganz Österreich geben wird.“, so Daniel Fellner, SPÖ Vorsitzender in Kärnten.

Integration keine Einbahnstraße ist, sondern klare Mitwirkung, Respekt vor unseren Gesetzen und die Anerkennung unserer gesellschaftlichen Grundwerte.

„Das ist keine Bitte, sondern eine eindeutige Forderung. Deswegen begrüße ich, dass ebenso Konsequenzen bei Nichtbeachtung vorgesehen sind.“, so Fellner.

Der Rechtsstaat ist Säule unseres Landes, er schützt das friedliche Zusammenleben und gibt zugleich jenen Rückhalt, die sich an Regeln halten und bereit sind, Teil unserer Gesellschaft zu werden.

Dass diese Entscheidungen richtig sind, bestätigen auch die Ergebnisse der, vor einem Monat abgehaltenen Umfrage der SPÖ Kärnten zum Thema Asyl.

Daniel Fellner: „Die Menschen haben sich einen Kurswechsel gewünscht.“

„Die Ergebnisse der Regierungsklausur sind ein Schritt in die richtige Richtung. Kärnten wird auch in Zukunft jene Konzepte und Ideen einbringen, die das Leben der Menschen im Land verbessern.“, so der Kärntner SPÖ Chef abschließend.