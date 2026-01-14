Barbara Stöckl im Gespräch mit Stecher, Görgl, Spaemann und Feistritzer

Wien (OTS) -

In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl“ sind am Donnerstag, dem 15. Jänner 2026, um 23.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON ÖSV-Skidirektor Mario Stecher, Ex-Skirennfahrerin & Autorin Elisabeth „Lizz“ Görgl, Cellistin Marie Spaemann und Biobauer & Kabarettist Wolfgang Feistritzer alias Petutschnig Hons zu Gast.

Nach seiner athletischen Karriere als Nordischer Kombinierer ist Mario Stecher heute ÖSV-Sportdirektor und trägt in dieser Management-Rolle große Verantwortung für die Zukunft des Verbands. Wie wichtig es ist, über den sportlichen Tellerrand zu blicken, und inwiefern der Wintersport auch privat sein Leben beeinflusst, erzählt der Steirer im Nighttalk „Stöckl“.

Cellistin Marie Spaemann bewegt sich als Musikerin zwischen Klassik, Soul, Pop und Jazz. Als Solo-Cellistin spielte sie mit der Norddeutschen Philharmonie, trat im Wiener Konzerthaus und bei den Wiener Festwochen auf. Eine wichtige Rolle in ihrem kreativen Schaffen spielt ihre Urgroßmutter Ruth Kramer, die sie selbst nie kennenlernte, der sie aber ein besonderes Denkmal gesetzt hat.

Elisabeth „Lizz“ Görgl war erfolgreiche Skirennläuferin und hat sich als Coach, Mentaltrainerin, Sängerin und jetzt auch als Buchautorin neue Standbeine geschaffen. In ihrem gleichnamigen Buch, das sie gemeinsam mit Michael von Kunhardt geschrieben hat, beschäftigt sie sich mit der „Magie des Flows“ – was das ist und wie bei ihr diese „Flow“-Momente entstehen, erklärt sie bei Barbara Stöckl.

Der Kärntner Kultbauer Wolfgang Feistritzer alias Petutschnig Hons ist bekannt für seine zahlreich geklickten Internet-Videos und launigen Kabaretts über den Bauernhofalltag. Nun ist sein Buch „Das Leben ist kein Bauernhof“ erschienen, das einen satirischen Blick auf das Leben am Land wirft. Im Frühjahr 2026 startet außerdem sein neues Bühnenprogramm „Hons im Glück“.