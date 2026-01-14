Wettbewerb der besten Konzepte zur Stärkung der psychosozialen Gesundheit junger Menschen

Wien (OTS) -

Durch den zweistufigen Projektcall „Aktiv werden, Kompetenzen stärken und Beziehungen pflegen für die psychosoziale Gesundheit junger Menschen in Zeiten zunehmender Digitalisierung “ lädt der FGÖ dazu ein, innovative Konzepte zur Stärkung der psychosozialen Gesundheit einzureichen. Dr. Klaus Ropin, der Leiter des FGÖ, zur inhaltlichen Zielsetzung: „Im Mittelpunkt stehen innovative Konzepte für Gesundheitsförderungsprojekte, die sozial-emotionale Kompetenzen sowie kritisch-reflexive Medienkompetenz fördern und präventiv – im regionalen Kontext - gegen Einsamkeit junger Menschen wirken. Insgesamt stellen wir 1,4 Millionen Euro für die Förderung von bis zu vier großen, dreijährigen Projekten zur Verfügung.“

ABC - „Achte auf dich, bleib‘ in Kontakt, check dein Umfeld – Act, Belong, Commit“

Das sind die Kernbotschaften der Initiative „ABC der psychosozialen Gesundheit junger Menschen“, die 2023 vom Kompetenzzentrum Zukunft Gesundheitsförderung der Agenda Gesundheitsförderung (KoZuG) im Auftrag des Gesundheitsministeriums gestartet wurde und nun vom FGÖ in der Praxis - in Kooperation mit dem KoZuG) - umgesetzt wird. Die ABC-Initiative orientiert sich inhaltlich und methodisch an dem evidenzbasierten, internationalen Vorbild der Act-Belong-Commit Kampagne, die in Australien entwickelt wurde. Kernelemente der ABC-Kampagne sind einfache, handlungs- und ressourcenorientierte Kernbotschaften und das methodische Konzept des Social Franchising zur Verbreitung von Informationen und Angeboten. Studien zeigen sowohl eine positive Wirkung der Kernbotschaften zur Förderung der psychosozialen Gesundheit, als auch eine positive Wirkung der Methode der Bündnispartnerschaft zur Sensibilisierung für psychosoziale Gesundheit und der intersektoralen Koordination zum Thema psychosoziale Gesundheit. Ein Netzwerk von etwa 180 aktiven Bündnispartner:innen verbreitet in Österreich die ABC-Botschaften, Materialien und entsprechendes Wissen und regt die Umsetzung in Organisationen an. Der aktuelle Projektcall stellt eine zentrale Maßnahme zur Umsetzung dieser Initiative dar.

Psychosoziale Gesundheit junger Menschen

Die alle vier Jahre durchgeführte HBSC-Studie (Health Behaviour in School-aged Children), an der Österreich im Auftrag des Gesundheitsministeriums teilnimmt, zeigt, dass sich die psychische Gesundheit von Jugendlichen in Österreich in den vergangenen Jahren spürbar verschlechtert hat. Besonders häufig genannt werden Gereiztheit und schlechte Laune, Einschlafschwierigkeiten, Nervosität, Zukunftssorgen und Niedergeschlagenheit.

Diese Entwicklung war bereits vor der COVID-19-Pandemie sichtbar, wurde durch sie und die tiefgreifenden globalen Krisen jedoch weiter verstärkt. Die Vorsitzende des FGÖ-Kuratoriums, Gesundheitsstaatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig betont: „Umso wichtiger sind Programme, die Lebenskompetenzen stärken, soziale Beziehungen fördern und einen bewussten Umgang mit digitalen Medien unterstützen. Damit wollen wir für alle in Österreich aufwachsenden jungen Menschen gute Voraussetzungen für ihre psychosoziale Gesundheit schaffen.“

Phase 1 „Ideenwettbewerb“: Gute Ideen und Konzepte gesucht

In der aktuell laufenden ersten Phase des Förderprogramms sind Organisationen eingeladen, Kurzkonzepte einzureichen. Teilnehmen können Gemeinden, Städte sowie Organisationen aus den Bereichen Gesundheitsförderung, Primärprävention, Jugend-, Freizeit- und Sportbereich – idealerweise in Kooperation.

Zur aktuellen Phase findet heute eine Online-Informationsveranstaltung statt, an der rund 70 interessierte Personen aus unterschiedlichen Organisationen teilnehmen. Aber auch Organisationen, die nicht an der Veranstaltung teilnehmen, sind ausdrücklich eingeladen, ein Konzept einzureichen. Alle relevanten Informationen und Hintergründe zum ABC-Projektcall finden sich im Factsheet. Bis zum 25. Februar sind Einreichungen möglich. Eine Jury wählt die acht besten Projektkonzepte aus.

Phase 2: Ausarbeitung der Detailkonzepte

Diese werden eingeladen, detaillierte Projektanträge auszuarbeiten und eine Förderung beim Fonds Gesundes Österreich zu beantragen. Die besten werden eine Förderung erhalten und vom FGÖ in der Umsetzung vernetzt und begleitet.

Während der dreijährigen Projektlaufzeit sollen partizipativ entwickelte, alltagsnahe Angebote in Gemeinden und Städten umgesetzt und langfristig verankert werden und so auch über das Projektende hinaus bestehen bleiben. Durch eine übergreifende begleitende Evaluation werden die Wirkungen und Erfahrungen erhoben und für eine weitere Umsetzung/Ausrollung zur Verfügung gestellt.

Hier sind weitere Informationen zur Infoveranstaltung und dem Projektcall zu finden.