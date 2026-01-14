Wörthersee Extrem 2026

Velden am Wörthersee (OTS) -

Schneefall, eisige Temperaturen und anspruchsvolle Bedingungen prägten am 11. Jänner die schwerste Winter-Ultrawanderung Österreichs. Der Wörthersee Extrem stellte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf der 62 Kilometer langen Strecke mit rund 1.800 Höhenmetern vor enorme Herausforderungen. Von den 350 gestarteten Ultrawanderern erreichten letztlich 280 das Ziel – ein deutliches Zeichen für die Extremität des Events.

Seit 2018 ein Publikumsmagnet – immer ausverkauft

Der Wörthersee Extrem ging heuer bereits zum sechsten Mal seit 2018 über die Bühne (zwei Austragungen mussten pandemiebedingt abgesagt werden). Wie bei allen bisherigen Auflagen war auch das heurige Event bereits vor Weihnachten restlos ausverkauft.

„Darauf sind wir sehr stolz“, betont Peter Peschel, Geschäftsführer der Wörthersee-Rosental Tourismus GmbH. „Dank des einzigartigen Wörthersee Rundwanderweges und einer konsequent hohen Organisationsqualität haben wir uns einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Von der Starterpaket-Ausgabe über Pacemaker, Labestationen und Finisher-Verpflegung bis hin zum Casino-Glücksrad passt bei uns jedes Detail. Der Event zeigt eindrucksvoll, welches Potenzial die Region als Ganzjahresdestination besitzt – und dass wir strategisch auf die richtigen Themen setzen.“

Einmalige Strecke trifft auf herausragenden Service

Auch von Teilnehmerseite wird die gleichbleibend hohe Qualität bestätigt. In den Rückmeldungen stechen vor allem zwei Aspekte hervor:

Zum einen die Attraktivität des Wörthersee Rundwanderweges mit seinem ständigen Auf und Ab sowie den beeindruckenden Ausblicken auf den winterlichen See und die Karawanken.

Zum anderen die exzellente Organisation, insbesondere die Labestationen. Die hochwertige kulinarische Versorgung mit dem typischen „Wörthersee Extra“ hebt den Wörthersee Extrem deutlich von anderen Wanderveranstaltungen ab.

Hoher organisatorischer Aufwand – nachhaltiger Nutzen für die Region

Die Durchführung der Ultrawanderung ist mit beträchtlichem organisatorischem Aufwand verbunden. Deshalb setzt die Tourismusregion auf professionelle Unterstützung: Mit Gerhard Schaar von bolting.eu, einem ehemaligen Mitarbeiter, wurde ein erfahrener Event-Spezialist mit der Konzeption und Umsetzung betraut.

Schaar verantwortet das Eventkonzept, die regionale Koordination sowie die operative Durchführung gemeinsam mit einem rund 20-köpfigen Helferteam.

„Wir verfolgen zwei klare Ziele“, erklärt Schaar. „Erstens wollen wir das Wanderthema mit dem Leitprodukt Wörthersee Rundwanderweg gezielt in der relevanten Zielgruppe verankern. Zweitens möchten wir die Advent- und Silvestersaison in Velden um einige umsatzstarke Tage verlängern. Beides ist uns von Beginn an sehr gut gelungen. Besonders erfreulich ist heuer zudem die hohe Zahl an Teilnehmern aus der Steiermark, die dank der schnellen und komfortablen Anreise mit der Koralmbahn den Weg zu unserem Event gefunden haben.“

Ausblick: Sonnwendwanderung im Sommer

Neben dem winterlichen Wörthersee Extrem bietet die Region auch im Sommer ein weiteres Wanderhighlight: die Sonnwendwanderung am 27. Juni.

Die 30 Kilometer lange Strecke führt von Pörtschach über den Pyramidenkogel nach Maria Wörth, anschließend geht es mit dem Schiff zurück ans Nordufer. Die 62 Kilometer lange Ultrawanderung wird von dort aus über Klagenfurt fortgesetzt und endet wieder in Pörtschach.

Infos und Tickets:

https://www.woerthersee.com/wandern/sonnwendwanderung