BELVEDERE: COME FOR A KISS

Wien (OTS) -

Unter dem Motto „COME FOR A KISS“ öffnet das Obere Belvedere am 14. Februar von 19 bis 23 Uhr, außerhalb der regulären Öffnungszeiten und bei freiem Eintritt, den Klimt-Trakt für Liebespaare, Romantiker*innen und Kunstfans, die sich vor dem Original-Meisterwerk von Gustav Klimt küssen und dabei fotografieren lassen möchten. Professionelle Fotografinnen von Ivory Rose Photography halten jeden einzelnen Kuss fest und schaffen so einen bleibenden Eindruck, der auch nach Jahren die Romantik dieses besonderen Abends in Erinnerung rufen wird.

Ein Paar, gehüllt in reich verzierten Roben, steht zärtlich umschlungen in einer üppigen Blumenwiese. Mit Der Kuss (Liebespaar) schuf der österreichische Maler Gustav Klimt 1908/09 auf dem Höhepunkt seiner „Goldenen Periode“ eine allgemeingültige allegorische Aussage über die Liebe als zentrales Thema menschlichen Seins. Heute ist Klimts Kuss eines der bekanntesten Kunstwerke der Welt und Herzstück der Sammlung des Belvedere.

Neben der einzigartigen Möglichkeit, vor Klimts Original-Kuss fotografiert zu werden, erhalten Besucher*innen ihr Foto via E-Mail in Druckqualität und können anschließend kostenlos durch den Klimt-Trakt flanieren und Kunst genießen. Im Marmorsaal des Oberen Belvedere begleitet DJ Pierre Ciseaux mit romantischen Klängen durch den Abend und lädt zum Tanzen ein.

Dank des großen Zuspruchs unserer Valentinstags-Aktion möchten wir Sie auch 2026 am 14. Februar zu einem Kuss vor dem „Kuss“ begrüßen. Erleben Sie einen unvergesslichen Abend in der besonderen Atmosphäre des Oberen Belvedere und nehmen Sie eine romantische Erinnerung mit nach Hause , laden Generaldirektorin Stella Rollig und Geschäftsführer Wolfgang Bergmann alle (kunst-)verliebten Paare ein.

Keine Anmeldung erforderlich, die Reihung erfolgt nach dem Prinzip „First come, first served“.

Hochauflösende Pressebilder stehen HIER zum Download bereit.

Ein Kurzvideo zum Event „COME FOR A KISS“, das Sie über den angegebenen Link in Ihren Online-Artikel einbinden können, finden Sie HIER.