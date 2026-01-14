„Austrofreds Barcelona“: Alicia Edelweiss und Drew Sarich am 21.1. im ORF RadioKulturhaus

Wien (OTS) -

Am 21. Jänner treffen in der ORF RadioKulturhaus-Reihe „Austrofreds Barcelona“ wieder zwei Gäste aus unterschiedlichen musikalischen Welten aufeinander: Musicalstar Drew Sarich und Multiinstrumentalistin Alicia Edelweiss sind zu Gast. Die Veranstaltung wird auch via Video-Livestream unter http://radiokulturhaus.orf.at/ übertragen.

Alicia Edelweiss begann ihre musikalische Karriere als Straßenmusikerin, während sie zwei Jahre lang quer durch Europa trampte. Die österreichisch-britische Musikerin spielt Gitarre, Ukulele und Klavier und war als Akkordeonistin jahrelang fixer Teil in Voodoo Jürgens Band „Die Ansa Panier“. Edelweiss ist Preisträgerin des „Hubert von Goisern Kulturpreises 2022“ für außerordentliches Talent und Beharrlichkeit. Im Mai 2025 kam ihr aktuelles Album „Furie“ heraus, auf dem sich acht Songs über Freundschaft und gescheiterte Beziehungsformate sowie über Wasser, Wale und Wünsche finden.

Nach einem Engagement als Backgroundsänger für Liza Minnelli gab der US-amerikanische Tenor Drew Sarich 1999 in Berlin sein Europadebüt als Quasimodo in der Uraufführung von „Der Glöckner von Notre Dame“. Kurz darauf zog es ihn nach Wien, wo er seitdem Hauptrollen in Stücken wie „Rudolf – Die Affäre Mayerling“, „Jesus Christ Superstar“ sowie Krolock in „Tanz der Vampire“ und Ché in „Evita“ verkörperte. Darüber hinaus war Sarich etwa in „Les Misérables“ im Londoner West End und am Broadway zu erleben, veröffentlichte mehrere Studioalben und wurde für seine Titelrolle in „Vivaldi – Die fünfte Jahreszeit“ mit dem Deutschen und Österreichischen Musiktheaterpreis ausgezeichnet.

„Austrofreds Barcelona“ findet am Mittwoch, den 21. Jänner (20.00 Uhr) im Großen Sendesaal statt. Der Eintritt beträgt EUR 25,-; mit der ORF RadioKulturhaus-Karte ist der Bezug eines um 50 % ermäßigten Tickets möglich; Ö1 Club-Mitglieder erhalten 15 % Ermäßigung. Weitere Informationen zum Programm des ORF RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage radiokulturhaus.ORF.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).