Neuer Name, bewährte Qualität: Deloitte in der Steiermark

Wien (OTS) -

Zwei Jahre sind seit dem Beitritt von Rabel & Partner zum Deloitte Netzwerk vergangen. Nun wird der Zusammenschluss auch im Kanzleinamen abgebildet: Seit 1. Jänner 2026 firmiert man gemeinsam mit dem bisherigen steirischen Deloitte Team unter dem Namen Deloitte. Der Bezug der neuen gemeinsamen Unternehmenszentrale in Graz wird Mitte 2026 einen weiteren Meilenstein in der gemeinsamen Erfolgsgeschichte markieren.



Unter dem Dach von Deloitte bündelt man in der Steiermark die Stärken beider Kanzleien und macht sie gemeinsam zum optimalen Partner für die steirische Wirtschaft – besonders in wirtschaftlich fordernden Zeiten. Mit rund 240 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bildet man das mit Abstand größte Beratungsunternehmen im Süden Österreichs.



„Deloitte ist heute klar die Nummer Eins unter den Beratungsunternehmen in der Steiermark. Durch diese Stärke können wir die Unternehmen am Standort bestmöglich in den diversen Fachbereichen betreuen und mit ihnen gemeinsam die aktuellen Herausforderungen meistern“, betont Deloitte Partner Josef Klug.

Gemeinsame Unternehmenszentrale

In der Hallerschlossstraße/Merangasse, wo heute noch Handwerker tätig sind, entsteht bis Mitte 2026 der neue gemeinsame Firmenstandort, der Deloitte Campus – ein zentraler Schritt in der Weiterentwicklung von Deloitte in der Steiermark.



Auf einer Fläche von rund 4.250 Quadratmetern werden moderne Büros geschaffen, ergänzt durch Veranstaltungs- und Besprechungsräume, eine Cafeteria sowie ein Fitnessstudio. Auch die Außenanlagen und die Erweiterung der Tiefgarage tragen zu einem attraktiven Gesamtareal bei.



„Wir freuen uns schon jetzt darauf, diesen neuen Ort des Arbeitens, Begegnens und Wohlfühlens gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden mit Leben zu füllen“, erklärt Deloitte Partner Friedrich Möstl abschließend.





Zum Download:



Foto Josef Klug Credits Oliver Wolf



Foto Friedrich Möstl Credits Barbara Majcan





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