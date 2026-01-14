Stefan Riss ist neuer Primar für Chirurgie am Brüderkrankenhaus Wien

Wien (OTS) -

Priv.-Doz. Dr. Stefan Riss, FRCS (46) wurde als neuer Primar für Chirurgie im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Wien bestätigt. Die interimistische Abteilungsleitung hatte er seit Mitte Juli 2025 inne. Der gebürtige Wiener ist Facharzt für Allgemeine Chirurgie und Viszeralchirurgie sowie Experte für Beckenbodenerkrankungen, chronisch entzündliche Darmerkrankungen, Roboterchirurgie und Darmkrebs.

Ausbildung und beruflicher Werdegang

Priv.-Doz. Dr. Stefan Riss, FRCS hat an der Medizinischen Universität Wien studiert und 2005 promoviert. Im gleichen Jahr begann er seine Ausbildungszeit als Turnusarzt, die er 2012 mit der Ernennung zum Facharzt für Allgemeinchirurgie beendet hat. Es folgten zwei Jahre Fellowship in weltbekannten Zentren für Darm- und Tumorchirurgie im Basingstoke and New Hampshire Hospital in UK und im Western General Hospital in Edinburgh.

2006 begann seine berufliche Tätigkeit an der Medizinischen Universität Wien/AKH, die er bis Mitte 2025 innehatte. 2015 wurde er zum assoziierten Professor der Medizinischen Universität Wien ernannt. Zuletzt war er dort leitender Oberarzt für Chirurgie, Stellvertretender Koordinator des Beckenbodenzentrums, Co-Leiter der kolorektalen Arbeitsgruppe (AG), Leiter der Beckenboden AG sowie der Peritonealkarzinose AG.

Mitte Juli 2025 hat Priv.-Doz. Dr. Riss, FRCS die interimistische Leitung der Abteilung für Chirurgie im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Wien übernommen. In dieser Funktion wurde er Mitte Dezember 2025 bestätigt.

Schwerpunkte und Mitgliedschaften

Durch seine wissenschaftliche Tätigkeit und klinische Schwerpunktsetzung gehört Priv.-Doz. Dr. Riss, FRCS zu den führenden Experten u.a. auf dem Gebiet der Beckenbodenerkrankungen, chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, Roboterchirurgie und Darmkrebs.

Neben seiner beruflichen Tätigkeit war Priv.-Doz. Dr. Riss, FRCS auch Stellvertretender Vorsitzende der österreichischen Arbeitsgemeinschaft für Coloproktologie (ACP) und Mitglied des Vorstands der Österreichischen Gesellschaft für Chirurgie (OEGCH). Zuletzt war er Kongresspräsident der renommierten Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für chirurgische Onkologie (ACCO-ASSSO).

„Wir freuen uns, dass wir Priv.-Doz. Dr. Riss dauerhaft für unser Krankenhaus gewinnen konnten. Mit seiner fachlichen Expertise ergänzt er unser Leistungsspektrum perfekt und wir sind überzeugt, dass er mit seinem Engagement und seiner Kollegialität eine wertvolle Ergänzung unseres Teams darstellt. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit,“ so Krankenhaus-Gesamtleiter Dir. Ivan Jukić, MAS.

Expertise und Patientenzentrierung

„Ich kenne dieses Spital und auch zahlreiche Kolleginnen und Kollegen seit meiner Ausbildung. Damals war ich hier ein halbes Jahr als Turnusarzt tätig und der ehemalige Abteilungsvorstand, Univ.-Prof. Dr. Herbst, war einer meiner Dissertationsbetreuer. Patientinnen und Patienten werden an dieser Chirurgischen Abteilung fachlich ausgezeichnet betreut und versorgt, sowie menschlich mitfühlend begleitet. Ich schätze besonders an den Medizinerinnen und Medizinern der Abteilung die Offenheit neuen Entwicklungen, Operationsmethoden und auch Denkweisen gegenüber. Stillstand ist hier ein Fremdwort, Begeisterungsfähigkeit und Visionen, die man gemeinsam umsetzt, sind hier herzlich willkommen. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit meinem Team und darauf, diese Abteilung gemeinsam mit ihnen in die Zukunft zu führen,“ erklärt Prim. Priv.-Doz. Dr. Stefan Riss.

Über das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Wien

Das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder ist das älteste Ordensspital in Wien. Mit 411 Betten, mehr als 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, zehn Fachabteilungen samt Ambulanzen, einer Zentralen Aufnahme- und Erstversorgungseinrichtung (ZAE) - auch Akutambulanz genannt, zwei Instituten, einer Gehörlosenambulanz, einer Ambulanz für Inklusive Medizin, einer Zahnambulanz sowie einer öffentlichen Apotheke ist das Spital der Barmherzigen Brüder ein unverzichtbarer Pfeiler in der Gesundheitsversorgung der Wiener Bevölkerung.