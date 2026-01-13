ASFINAG: 14. Jänner ist wesentlicher Stichtag für Digitale Jahres-Vignette 2026

Wien (OTS) -

Der 1. Februar 2026 nähert sich rasch – höchste Zeit also, sich um die aktuelle Vignette 2026 zu kümmern.

Die „alten“ Jahres-Vignetten sind noch bis 31. Jänner 2026 gültig, dann endet endgültig das Vignettenjahr 2025. Das bedeutet: Ab 1. Februar muss entweder korrekt geklickt oder gepickt werden: Klebevignette in Feuerrot oder die Digitale Vignette 2026.

Damit auch die Digitale Vignette mit Sicherheit ab 1. Februar gilt, erinnert die ASFINAG an den Stichtag 14. Jänner. Weil man erst am 18. Tag nach dem Online-Kauf die Digitale Jahres-Vignette verwenden kann, ist der 14. Jänner ein ganz wichtiger Stichtag für alle, die lieber klicken statt picken.

Letzte Runde für die Klebevignette beginnt – Digitale Vignette sicher und einfach online erhältlich

Wer also bis dahin im ASFINAG Mautshop shop.asfinag.at oder über die kostenlose ASFINAG-App die Digitale Jahres-Vignette kauft, stellt sicher, ohne Probleme ab 1. Februar 2026 Österreichs Autobahnen und Schnellstraßen benützen zu können. Der Grund dafür liegt in der Konsumentenschutzfrist, die auf EU-Gesetzes-Basis für alle Kundinnen und Kunden bei Online-Käufen gilt.

„Es ist die letzte Runde für unsere altbewährte Klebevignette. Letztmalig können unsere Kundinnen und Kunden also zwischen Klebevignette und Digitaler Vignette wählen. Ab dem Vignettenjahr 2027 wird es ausschließlich die digitale Vignette geben. Niemand muss besorgt sein: der Kauf der Vignette ist auf dem digitalen Wege einfach und sicher. Darüber hinaus bauen wir aber auch unsere Vertriebsstellen deutlich aus, damit Kundinnen und Kunden auch die digitale Vignette weiterhin im Geschäft erhalten“, erklärt ASFINAG-Abteilungsleiter Stefan Zangerle.

Das ist auch ein guter Tipp, für alle, die den Stichtag 14. Jänner für den Online-Kauf verpassen:

Bei Vertriebspartnern oder Verkaufsautomaten gekaufte digitale Vignetten sind sofort gültig. Digitale Jahres-Vignetten gibt es bei Trafiken, Tankstellen, an den sechs ASFINAG-Mautstellen sowie bei den Partnern ÖAMTC, ARBÖ und ADAC.

Rechtzeitig Vignette besorgen und dadurch keine Ersatzmaut riskieren

Eine Fahrt ohne gültige Vignette ist und bleibt unangenehm. Die ASFINAG überwacht die Einhaltung der Vignettenpflicht sowohl mit Personal als auch mittels automatischer Vignettenkontrollsysteme. Wer ohne gültige Vignette erwischt wird, muss mit einer Ersatzmautforderung von 200 Euro rechnen. Die ASFINAG ist rein nutzerfinanziert und reinvestiert die Erlöse schließlich wieder in unsere Autobahnen und Schnellstraßen.

Vorsicht beim Online-Kauf der Vignetten – nur im ASFINAG Mautshop ohne Mehrkosten einkaufen

Im Internet gibt es zahlreiche Anbieter, die auf den Vignettenpreis teils hohe Aufschläge verrechnen. Diese Verkäufer sind nicht autorisiert – deswegen appelliert die ASFINAG, ausschließlich im ASFINAG Mautshop und nicht über andere Websites die Vignette sicher zu erstehen.