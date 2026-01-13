WIGEV: Patient*innen-Versorgung in Wien auch während Grippewelle durchgehend sichergestellt

Wien (OTS) -

Die aktuelle Grippewelle stellt das Gesundheitssystem, wie jedes Jahr in den Wintermonaten, vor besondere Herausforderungen. Heuer kam es durch eine neue Virusvariante (H3N2) zu einem besonders frühen Start der Grippewelle. Diese Situation bedeutet eine temporäre Mehrbelastung für alle Beteiligten im Gesundheitswesen. Der Wiener Gesundheitsverbund war und ist auf diese vorübergehende Belastung gut vorbereitet. Für solche Szenarien gibt es einen klar definierten Grippeplan, der gezielt Maßnahmen zur Sicherstellung der Versorgung vorsieht. Ziel ist es, auch bei hoher Auslastung eine qualitativ hochwertige und durchgehende medizinische Betreuung für alle Patient*innen zu gewährleisten, was bisher auch stets gelungen ist.

Die interne Koordination innerhalb des Wiener Gesundheitsverbundes funktioniert dabei zuverlässig. Bei besonderen Herausforderungen oder im Anlassfall unterstützt ein zentral organisierter Journaldienst die standortübergreifende Abstimmung. Dieser kann bei Bedarf dazu beitragen, Patient*innen bedarfsgerecht innerhalb der WIGEV-Kliniken zu steuern und einzelne Standorte gezielt zu entlasten. Der Journaldienst fungiert dabei als wichtige Schnittstelle zwischen Einsatzorganisationen und den Einrichtungen des Wiener Gesundheitsverbundes, insbesondere in Phasen erhöhter Auslastung.

Darüber hinaus kommt im Wiener Gesundheitsverbund ein etabliertes Intensivbettentool zum Einsatz. Mithilfe dieser webbasierten Applikation werden alle freien und verfügbaren Intensivbetten der WIGEV-Kliniken – inklusive des AKH Wien – laufend an die Leitstelle der Wiener Berufsrettung gemeldet. Angeforderte Betten werden unter Angabe eines Avisos (telefonische Kontaktaufnahme mit der Zielabteilung) erfasst, sodass jederzeit ein aktueller Überblick über die verfügbaren Kapazitäten besteht. Dieses System ermöglicht eine transparente, rasche und koordinierte Zuweisung von Intensivpatient*innen.

Der Wiener Gesundheitsverbund ist der größte Gesundheitsdienstleister Österreichs und das Rückgrat der Gesundheitsversorgung der Stadt Wien. Mehr als drei Viertel aller Spitalsleistungen in Wien werden vom Wiener Gesundheitsverbund erbracht. Auch in herausfordernden Zeiten ist die Versorgung der Wiener Bevölkerung ist durchgehend sichergestellt.