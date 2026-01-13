FPÖ-Antauer: „Stadlers Medien-Show mit SPÖ-Minister ist reine Selbstanklage“

Sankt Pölten (OTS) -

„Dass Herr Stadler jetzt auch noch einen SPÖ-Minister aus der gescheiterten Verlierer-Ampel nach St. Pölten bestellt, ist eine Selbstanklage und ein Schuldeingeständnis. Wer ernsthaft glaubt, mit Auftritten von Mitgliedern der schlechtesten Bundesregierung aller Zeiten Probleme lösen zu können, entlarvt sich selbst. Das ist genau jene Politik, von der die Menschen die Nase voll haben“, kommentiert FPÖ St. Pölten Spitzenkandidat Landesrat Martin Antauer das heutige Pressestatement von Bürgermeister Stadler, SPÖ-Verkehrsminister Hanke und SPNÖ-Chef Hergovich zum LUP-Bus.

Denn Fakt ist: Die Stadt hat die entscheidende Frist verpasst und bis heute keine Entscheidung getroffen, welche Bus-Variante überhaupt umgesetzt werden soll. Die Behauptungen der Stadt, die Planungen seien abgeschlossen, sind nur realitätsfremd, denn der NÖVOG liegt nicht mal ein konkretes Konzept für die Umsetzung vor.

Auch Stadlers Verweise auf die E-Bus-Flotte im blauen Wels sind nur Fake News: „Die Flotte besteht dort aus 2 E-Bussen und sonst nur aus Dieselfahrzeugen. Stadler hat in St. Pölten aus Unfähigkeit, Unwillen und Unwissenheit seine Hausaufgaben nicht gemacht und riskiert damit, dass ab Sommer 2027 kein Bus mehr fährt“, stellt Antauer klar und erteilt der 10 Millionen teureren Luxus-E-Bus-Variante wiederholt eine klare Absage.

„Wenn Stadler so ein Fanboy dieser Bundesregierung ist, dann soll er seinen Schreibtisch räumen und nach Wien gehen. Hier hat sich ein System gefunden, das sich gegenseitig stützt und absichert und dazwischen werden die Bürger zerrieben. Große Worte, schwache Politik und am Ende zahlen wieder jene den Preis, die sich ehrliche Arbeit und Lösungen erwarten – nämlich unsere fleißigen Landsleute“, schließt Antauer.