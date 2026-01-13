  • 13.01.2026, 14:40:06
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AUGE Wien solidarisiert sich mit Protestierenden im Iran im Kampf für Freiheit und Demokratie

Für die Freiheit ‒ Für das Leben!

Wien (OTS) - 

Wir als AUGE Wien erklären unsere uneingeschränkte Solidarität mit den Menschen im Iran, die seit Jahrzehnten unter Einsatz ihres Lebens für ihre Freiheit kämpfen. Das iranische Regime geht erneut mit äußerster Brutalität gegen Protestierende vor – trotz Sperre des Internets und der Auslandstelefonate erreichen uns erschreckende Nachrichten, wonach das Mullah-Regime wieder tausende Menschen massakriert. Auch unabhängige Gewerkschaften sind im Iran verboten. Sie kämpfen unter Einsatz ihres Lebens für Menschenrechte, Gleichberechtigung und bessere Arbeitsbedingungen. Aufgrund ihrer Weigerung, sich der patriarchalen Repressionsgesetze zu unterwerfen, sind iranische Frauen zum Symbol der Freiheitsbewegung geworden und auch Ziel des Regimes. Frauen werden verfolgt, gefoltert und ermordet. Das iranische Regime überzieht mit seinen Stellvertretergruppen nicht nur den gesamten Nahen Osten mit Terror, auch müssen aufgrund der Gefahr durch die terroristischen Revolutionsgarden weltweit jüdische Gemeinden geschützt werden – auch in Österreich. Wir solidarisieren uns mit der iranischen Demokratie- und Arbeiter:innenbewegung. Wie der Internationale Gewerkschaftsbund (IGB) verurteilen wir als AUGE Wien die brutale Unterdrückung von Arbeiter:innen und Gewerkschaften, von Frauen und von freiheitsliebenden Menschen durch das Mullah-Regime.

Für die Freiheit ‒ Für das Leben!

Zan, Zendegi, Āzādi
Frauen, Leben, Freiheit
#AlleyesonIran

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Website: https://wien.auge.or.at/

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