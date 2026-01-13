Tickets für den Eurovision Song Contest 2026 für alle neun Shows in Rekordzeit ausverkauft

Wien (OTS) -

Alle aktuell verfügbaren Tickets für den Eurovision Song Contest 2026 sind offiziell ausverkauft! Auch bei seiner 70. Ausgabe beweist das die außergewöhnliche Popularität des Wettbewerbs sowie seine anhaltende Kraft, Menschen zusammenzubringen. Das große Interesse an den TV-Shows sorgt für einen Rekord: Das Finale war innerhalb von 14 Minuten ausverkauft, die beiden Halbfinale innerhalb von 20 Minuten.



Martin Green CBE, Direktor des Eurovision Song Contest, sagte: „Die Resonanz war phänomenal. Zu sehen, dass wirklich jede einzelne Show so schnell ausverkauft ist, erinnert eindrucksvoll daran, wofür der Eurovision Song Contest steht – Freude, Zusammenhalt und gemeinsames Erleben, gerade in einer Zeit, in der das wichtiger denn je ist. Für alle, die sich registriert haben und keine Tickets für ihre Wunschshow bekommen konnten, wird es später im Frühjahr weitere Möglichkeiten geben. Und für Fans, die den Eurovision Song Contest näher an ihrem Zuhause erleben möchten, wird es sehr bald eine spannende Ankündigung geben.“



Der Executive Producer des Host-Senders ORF, Michael Krön, ergänzte: „Das überwältigende Interesse an allen neun Shows bestätigt einmal mehr: Der Eurovision Song Contest verbindet auch nach sieben Jahrzehnten die Menschen, das ist schön zu sehen und motiviert uns natürlich umso mehr, die beste Show abzuliefern. Ich danke unserem Partner oeticket für die reibungslose Abwicklung und wir freuen uns darauf, im Mai in der Wiener Stadthalle mit Fans aus der ganzen Welt ein Fest der Musik und der Freude zu feiern.“



Der ORF wird die Events in all seiner Vielfalt abbilden und die Stimmung in bester Qualität in die Haushalte der ganzen Welt transportieren. Fans in allen Ländern werden für ihre Lieblingssongs abstimmen können.



35 öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten entsenden Songs und Künstler:innen, die in der Wiener Stadthalle in zwei Halbfinalen und dem Finale am 12., 14. und 16. Mai antreten.

Die Auslosung, die festlegt, in welchem Halbfinale die 35 Rundfunkanstalten auftreten und abstimmen, fand am Montag, dem 12. Jänner 2026, im Wiener Rathaus statt.



