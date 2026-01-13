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KI, Kunst und Kaffee: Einladung zur Kampagnen-Präsentation
Am 19. Januar 2026 lädt MARTIN AUER ab 10:30 Uhr zur Kampagnen-Präsentation ein.
Der derzeit international wohl führende KI-Künstler David Szauder hat sich für uns mit einem handwerklich geprägten Produkt auseinandergesetzt: Kaffee.
Entstanden ist die Kampagne Café Phantastique.
Noch vor der Veröffentlichung möchten wir Ihnen die Bild- und Videoarbeiten zeigen und laden Sie zur Präsentation sowie zum Gespräch mit David Szauder und Martin Auer ein.
„Weil KI zukunftsrelevant ist, wollen wir sie kreativ nutzen. Kollaborationen mit den Besten helfen uns,
immer wieder neue Perspektiven zu eröffnen – für uns und für unsere Branche, in Graz wie in New York.“
- Martin Auer
Termin & Ort
Montag, 19.01.2026, 10:30 Uhr
ATELIER MARTIN AUER, Maggstraße 2, 8042 Graz
Ablauf
(findet auf Englisch statt)
– Begrüßung und Einführung durch Martin Auer
– Präsentation der KI-Arbeiten
– Gespräch mit David Szauder
– Q&A
Zum Künstler
Wir bitten um schriftliche Anmeldung unter [email protected] bis Samstag, 17. Jänner.
Liebe Grüße aus unserem Atelier!
Pressekontakt
Kyra Lee Buck
Rückfragen & Kontakt
MARTIN AUER GMBH
Kyra Lee Buck
Telefon: +43 676 3863952
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.martinauer.at
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