KI, Kunst und Kaffee: Einladung zur Kampagnen-Präsentation

Graz (OTS) -

Der derzeit international wohl führende KI-Künstler David Szauder hat sich für uns mit einem handwerklich geprägten Produkt auseinandergesetzt: Kaffee.

Entstanden ist die Kampagne Café Phantastique.

Noch vor der Veröffentlichung möchten wir Ihnen die Bild- und Videoarbeiten zeigen und laden Sie zur Präsentation sowie zum Gespräch mit David Szauder und Martin Auer ein.

„Weil KI zukunftsrelevant ist, wollen wir sie kreativ nutzen. Kollaborationen mit den Besten helfen uns,

immer wieder neue Perspektiven zu eröffnen – für uns und für unsere Branche, in Graz wie in New York.“

- Martin Auer

Termin & Ort

Montag, 19.01.2026, 10:30 Uhr

ATELIER MARTIN AUER, Maggstraße 2, 8042 Graz

Ablauf

(findet auf Englisch statt)

– Begrüßung und Einführung durch Martin Auer

– Präsentation der KI-Arbeiten

– Gespräch mit David Szauder

– Q&A

Zum Künstler

davidarielszauder.com

David Szauder auf Instagram

Wir bitten um schriftliche Anmeldung unter [email protected] bis Samstag, 17. Jänner.

Liebe Grüße aus unserem Atelier!





Pressekontakt

Kyra Lee Buck

[email protected]

+43 676 3863952