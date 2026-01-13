  • 13.01.2026, 14:14:35
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FPÖ-Waldhäusl lädt Waldhäusl-Preisträger Mahrer in Landhauskantine ein

FPÖ-Landtagspräsident spendiert Ex-WKO-Boss ein Mittagessen samt Nachspeise

Sankt Pölten (OTS) - 

„Es gibt so was wie himmlische Gerechtigkeit: Dass ausgerechnet der völlig missinterpretierte Harald Mahrer eine der allerhöchsten Auszeichnungen in diesem Land erhält, erfüllt unser aller Herzen mit Freude“, kommentiert der zweite nö. Landtagspräsident Gottfried Waldhäusl die Würdigung von Prof. Dr. Harald Mahrer, Präsident a. D., mit dem „Gottfried Waldhäusl-Preis 2025“.

Der scharfzüngige FPÖ-Politiker lässt es sich nicht nehmen, den Laureat zu einem Mittagessen in die Kantine des niederösterreichischen Landhauses einzuladen, um sich gemeinsam am Antlitz der Trophäe aus, entsprechend dem glänzenden Wahrheitsgehalt des Preisverleihers, vermutlich echtem Gold zu ergötzen und sich gleichsam, nicht gänzlich uneigennützig, wertvolle Insider-Tipps für die nächsten Gehaltsverhandlungen zu holen.

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