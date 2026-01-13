20. Immobilienball: Volkshilfe Wien gewinnt Charity Voting mit „Urli, Burli & Schnurli“

Wien (OTS) -

(13.01.2026) Zum 20-jährigen Jubiläum lädt der Immobilienball am 13. Februar 2026 erneut in die Wiener Hofburg. Neben Tanz, Austausch und Tradition steht dabei auch soziales Engagement im Mittelpunkt. Beim Charity Voting stimmt die Community anonym online darüber ab, welches Projekt den Erlös der Spendenkarten erhält. Heuer war die Beteiligung besonders hoch. Das Projekt „Urli, Burli & Schnurli“ gewann mit über 65 % der Stimmen.

Das Charity Voting

Das Siegerprojekt „Urli, Burli & Schnurli“ der Volkshilfe Wien hilft armutsbetroffenen Senior:innen, ihre Tiere sicher zu versorgen und zu behalten. Ein Buddy-System unterstützt im Alltag, etwa bei Wegen, Versorgung oder in herausfordernden Situationen und stärkt damit nicht nur die Versorgung der Tiere, sondern auch die Mensch-Tier-Bindung als wichtigen Halt im Leben älterer Menschen. Die Zusammenarbeit mit der Vetmeduni Wien, dem Messerli Forschungsinstitut und der Universität Klagenfurt stellt die wissenschaftliche Evidenz sicher und stärkt Mensch-Tier-Bindung sowie biopsychosoziales Wohl.

„Wir bedanken uns herzlich bei allen Unterstützer:innen für ihr engagiertes Voten für dieses besondere Projekt. Ihr Einsatz ermöglicht es vielen älteren Menschen, auch in herausfordernden Lebensphasen mit ihren langjährigen Gefährten zusammenzubleiben.“ so die Volkshilfe Wien.

Auch Iris Einwaller-Probst, Organisatorin des Immobilienballs, unterstreicht die Bedeutung des Votings: „Ich bin jedes Jahr beeindruckt von den vielen großartigen eingereichten Projekten und freue mich, dass das Projekt „Urli, Burli & Schnurli“ gewonnen hat, ebenso darauf, den Scheck am Ballabend zu überreichen, wo auch die gesamte Spendensumme bekannt gegeben wird.“

Letzte Chance: Exklusive Teilnahme

Für den Immobilienball 2026 sind bereits alle verfügbaren Tickets vergeben. Für all jene, die diese besondere Ballnacht dennoch erleben möchten, stehen noch Logenplätze zur Verfügung. Reservierungen für Logenplätze können per E-Mail an [email protected] vorgenommen werden.

Über den Immobilienball

Der Immobilienball findet heuer am 13. Februar 2026 zum 20. Mal in der Wiener Hofburg statt und zählt zu den Fixpunkten der Wiener Ballsaison. Seit zwei Jahrzehnten ist der Immobilienball der festliche Treffpunkt der österreichischen Immobilienwirtschaft und längst mehr als ein gesellschaftlicher Abend. Seit vielen Jahren verbindet die Veranstaltung bewusst das Branchentreffen mit einem klaren Anliegen: gemeinsam Verantwortung zu übernehmen und soziale Projekte zu unterstützen. Aus dieser Motivation heraus hat sich auch das Charity Voting als fixer Bestandteil etabliert. Ein Dankeschön gilt allen Sponsoren und Partner, die diesen Abend möglich machen.

Pressekontakt

Sophie Frühwirth

epmedia Werbeagentur GmbH

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